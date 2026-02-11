No arruines tus vacaciones: errores comunes al pagar en dólares y cómo evitarlos

A la hora de viajar, es importante no dejarse engañar, porque los estafadores, sobre todo en Brasil, están al acecho.

Una de las modalidades más comunes de robo en el exterior.

El crecimiento de los medios electrónicos de pago cambió la forma en que las personas manejan su dinero cuando viajan al exterior. Las tarjetas, billeteras virtuales y pagos desde el celular permiten comprar sin efectivo y facilitan la organización de gastos en moneda extranjera.

Sin embargo, esa comodidad también trae riesgos y errores frecuentes que pueden encarecer los consumos o generar problemas financieros. Entre recomendaciones y advertencias, especialistas señalan que incluso el uso de la tarjeta física puede implicar peligros adicionales en determinadas situaciones.

Uno de los mayores riesgos a la hora de utilizar la tarjeta de crédito física es perder de vista a quien se la damos para pagar. Esto puede traer consecuencias como intercambios inesperados, clonación, robo de datos o que la fotografíen para usos digitales.

Exponer tu tarjeta de crédito física puede hacer que te la roben, reemplacen o utilicen tus datos.

Por eso, es importante conocer los errores más habituales a la hora de hacer un pago en el exterior, teniendo en cuenta que para los estafadores es más fácil robar a turistas que a personas locales. Entre estos podemos destacar los siguientes.

Uno de los fallos habituales es no informar a la entidad bancaria que se utilizará la tarjeta en otro país. Esto puede generar bloqueos automáticos por sospecha de fraude, lo que complica pagos en hoteles, comercios o transporte.

Avisar con anticipación permite que el banco autorice consumos internacionales y reduzca rechazos inesperados. Además, ayuda a recibir alertas o asistencia si se detecta alguna operación inusual.

Pagar en pesos en vez de en moneda local

Muchos comercios ofrecen convertir el gasto a pesos en el momento del pago, pero esa opción suele implicar un tipo de cambio menos favorable. Aceptar el cobro en la moneda local generalmente evita recargos adicionales y permite que la conversión la realice la tarjeta con condiciones más claras.

No controlar impuestos y recargos

Los consumos en dólares pueden incluir impuestos, percepciones o comisiones que incrementan el costo final del gasto. Revisar el resumen y conocer los cargos aplicables permite prever el monto real y evitar sorpresas al momento de pagar la tarjeta.

No pagar el resumen con dólares propios

Quienes tienen dólares disponibles pueden cancelar directamente el saldo en esa moneda y evitar conversiones más costosas. Si se paga en pesos, la cotización aplicada puede resultar más alta y encarecer significativamente los consumos del viaje.

Robo de Tarjeta de crédito Descuidar la tarjeta al pagar puede ser uno de los mayores errores. Imagen: Freepik

Descuidar la seguridad de la tarjeta

En zonas turísticas existen riesgos de clonación, intercambio o captura de datos cuando la tarjeta sale del control visual del titular. Actualmente se recomienda usar medios digitales o pagos desde el celular, que reducen la exposición a fraudes y operaciones indebidas.

No revisar los movimientos durante el viaje

Controlar periódicamente los consumos permite detectar cargos duplicados o desconocidos a tiempo. Ante cualquier irregularidad, lo mejor es comunicarse rápido con el banco para bloquear la tarjeta o iniciar un reclamo.

Usar siempre la tarjeta física

Aunque sigue siendo común, el plástico puede implicar mayores riesgos frente a alternativas digitales. Los pagos electrónicos sin contacto o desde el teléfono reducen la posibilidad de clonación y mejoran la trazabilidad de las operaciones.