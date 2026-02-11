No arruines tus vacaciones: errores comunes al pagar en dólares y cómo evitarlos

El crecimiento de los medios electrónicos de pago cambió la forma en que las personas manejan su dinero cuando viajan al exterior. Las tarjetas, billeteras virtuales y pagos desde el celular permiten comprar sin efectivo y facilitan la organización de gastos en moneda extranjera.
Sin embargo, esa comodidad también trae riesgos y errores frecuentes que pueden encarecer los consumos o generar problemas financieros. Entre recomendaciones y advertencias, especialistas señalan que incluso el uso de la tarjeta física puede implicar peligros adicionales en determinadas situaciones.
Los 7 errores más cometidos a la hora de pagar en dólares en el exterior
Uno de los mayores riesgos a la hora de utilizar la tarjeta de crédito física es perder de vista a quien se la damos para pagar. Esto puede traer consecuencias como intercambios inesperados, clonación, robo de datos o que la fotografíen para usos digitales.
Por eso, es importante conocer los errores más habituales a la hora de hacer un pago en el exterior, teniendo en cuenta que para los estafadores es más fácil robar a turistas que a personas locales. Entre estos podemos destacar los siguientes.
No avisar al banco antes del viaje
Uno de los fallos habituales es no informar a la entidad bancaria que se utilizará la tarjeta en otro país. Esto puede generar bloqueos automáticos por sospecha de fraude, lo que complica pagos en hoteles, comercios o transporte.
Avisar con anticipación permite que el banco autorice consumos internacionales y reduzca rechazos inesperados. Además, ayuda a recibir alertas o asistencia si se detecta alguna operación inusual.
Pagar en pesos en vez de en moneda local
Muchos comercios ofrecen convertir el gasto a pesos en el momento del pago, pero esa opción suele implicar un tipo de cambio menos favorable. Aceptar el cobro en la moneda local generalmente evita recargos adicionales y permite que la conversión la realice la tarjeta con condiciones más claras.
No controlar impuestos y recargos
Los consumos en dólares pueden incluir impuestos, percepciones o comisiones que incrementan el costo final del gasto. Revisar el resumen y conocer los cargos aplicables permite prever el monto real y evitar sorpresas al momento de pagar la tarjeta.
No pagar el resumen con dólares propios
Quienes tienen dólares disponibles pueden cancelar directamente el saldo en esa moneda y evitar conversiones más costosas. Si se paga en pesos, la cotización aplicada puede resultar más alta y encarecer significativamente los consumos del viaje.
Descuidar la seguridad de la tarjeta
En zonas turísticas existen riesgos de clonación, intercambio o captura de datos cuando la tarjeta sale del control visual del titular. Actualmente se recomienda usar medios digitales o pagos desde el celular, que reducen la exposición a fraudes y operaciones indebidas.
No revisar los movimientos durante el viaje
Controlar periódicamente los consumos permite detectar cargos duplicados o desconocidos a tiempo. Ante cualquier irregularidad, lo mejor es comunicarse rápido con el banco para bloquear la tarjeta o iniciar un reclamo.
Usar siempre la tarjeta física
Aunque sigue siendo común, el plástico puede implicar mayores riesgos frente a alternativas digitales. Los pagos electrónicos sin contacto o desde el teléfono reducen la posibilidad de clonación y mejoran la trazabilidad de las operaciones.
