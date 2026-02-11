Los plazos fijos tradicionales siguen siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan invertir en pesos con bajo riesgo. La posibilidad de saber de antemano cuánto dinero se va a ganar al finalizar el plazo, los convierte en una opción previsible frente a otras alternativas más volátiles.
Plazo fijo en febrero 2026: cuánto gano si invierto $450.000 a 30 días
Conocé cuanto podés ganar si invertís mediante esta modalidad y por qué conviene hacerlo online.
-
Plazo fijo planchado: así operan los principales bancos hoy, miércoles 11 de febrero
-
Plazo fijo, estático: así operan los principales bancos hoy, martes 10 de febrero
Antes de constituir uno, es importante revisar las tasas que ofrece cada banco y entender que la modalidad de contratación puede modificar la rentabilidad final. En el caso del Banco Nación, existe una diferencia clara entre canales: las ganancias son diferentes si elegimos hacerlo en sucursal o por homebanking.
Plazo fijo: cuál es la tasa y ganancia si deposito $450.000 a 30 días
En febrero de 2026, el Banco Nación ofrece las siguientes tasas para plazos fijos tradicionales a 30 días:
-
En sucursal: TNA de 20,50%
-
Por homebanking: TNA de 25,00%
Para calcular la ganancia mensual, la Tasa Nominal Anual se divide por 12, ya que el depósito es a 30 días.
Si invertís $450.000 por homebanking:
TNA: 25,00%
Interés mensual aproximado: 2,08%
Intereses ganados en 30 días: $9.246,58
Monto total al vencimiento: $459.246,58
Si invertís $450.000 en sucursal:
-
TNA: 20,50%
Interés mensual aproximado: 1,71%
Intereses ganados en 30 días: $7.582,19
Monto total al vencimiento: $457.582,19
La diferencia entre constituir el plazo fijo online o de manera presencial es de más de $1.600 en solo un mes para el mismo monto invertido. Por eso, elegir el canal digital puede ser una estrategia simple para mejorar el rendimiento.
El plazo fijo sigue siendo una alternativa simple, segura y accesible para quienes buscan generar un rendimiento extra sin exponerse a la volatilidad de otras inversiones. Comparar tasas y elegir el mejor canal puede marcar una diferencia concreta en la ganancia final.
- Temas
- Plazo fijo
Dejá tu comentario