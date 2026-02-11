Se despertó el dólar blue: registró su primera suba en cinco jornadas y superó al oficial y al MEP + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue volvió a superar al oficial y al MEP. Depositphotos

El dólar blue rebotó a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta forma, el billete paralelo registró su primera suba en cinco jornadas y superó al oficial y al MEP.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 11 de febrero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar bajó a $1.400 para la venta. Y en el segmento minorista del Banco Nación, el billete cedió a $1.420 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 11 de febrero El dólar CCL bajó a $1.474 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,3%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 11 de febrero El dólar MEP opera a $1.432 y la brecha con el dólar oficial es de 2,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 11 de febrero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 11 de febrero El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.465, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 11 de febrero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s67.550, según Binance.