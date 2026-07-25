Lasaña, el plato italiano más reconfortante del invierno

Llega el Día de la Lasaña el próximo 29 de julio y llegan seis opciones para degustar este tradicional plato italiano. Las propuestas guardan diversas técnicas de cocina para ofrecer la mejor terminación.

La Parolaccia, uno de los referentes de la cocina italiana y mediterránea en Buenos Aires, celebra el Día Mundial de la Lasaña con dos versiones que forman parte de su carta.

Llega el Día de la Lasaña el próximo 29 de julio y llegan seis opciones para degustar este tradicional plato italiano. Las propuestas guardan diversas técnicas de cocina para ofrecer la mejor terminación en diversas sucursales del AMBA.

Carmen se distingue por sus pastas de autor y por una cocina que incorpora las brasas y los sabores ahumados a la propuesta italiana , mas su carta también reserva un lugar para los clásicos que no necesitan presentación. La lasagna es uno de ellos: una preparación asociada a la cocina casera, a las mesas familiares y a esas recetas que se mantienen vigentes con el paso del tiempo.

En el marco del Día de la Lasagna, que se celebra el miércoles 29 de julio, Carmen ofrecerá por la noche una versión fuera de carta de lasagna de cordero con bechamel y espinaca, un clásico de la casa que vuelve especialmente para la fecha. El restaurante, liderado por el chef Nacho Feibelmann , funciona además como pastificio, con elaboración propia de pastas frescas y una propuesta que recorre desde preparaciones clásicas como carbonara, cacio e pepe y pesto hasta creaciones de autor atravesadas por el fuego.

En Chizza, la lasaña italiana integra la carta desde la inauguración del restaurante y conserva la receta familiar del chef Franco Malacisa , basada en las preparaciones que aprendió de su abuela. La elaboración combina nueve capas de masa casera y ocho de carne, cocinada durante más de tres horas con mirepoix, extracto de tomate, pomodoro italiano, vino tinto, ajo, cebolla, zanahoria, apio y albahaca, junto con bechamel y queso parmesano.

En Chizza, la elaboración combina nueve capas de masa casera y ocho de carne, entre otros detalles.

Una vez horneada durante una hora y cuarenta y cinco minutos, la lasaña se deja reposar para facilitar el corte, y al momento del pedido se regenera y se gratina antes de llegar a la mesa. Ubicado en una casona de 1890 restaurada en Los Cardales, Chizza completa su propuesta con entradas para compartir, pescados frescos, carnes, pastas artesanales, una cava con más de 150 etiquetas y una selección de vinos, dentro de una carta de cocina mediterránea.

Dirección: Alsina 120, Los Cardales.

A la Emiliana en L'Adesso

L'adesso propone celebrar esta receta emblemática de la cocina italiana con su lasaña a la emiliana, una de las especialidades de la carta del restaurante del chef Leonardo Fumarola. Inspirada en la tradición de Emilia-Romaña, combina pasta fresca al huevo, salsa bolognesa de cocción lenta, bechamel, parmesano rallado y mozzarella, en una sucesión de capas que se hornean hasta conseguir un gratinado intenso y una costra dorada y crujiente. El resultado es un plato de sabor profundo y textura cremosa, ideal para disfrutar durante los días más fríos. La propuesta forma parte de una carta dedicada a la cocina italiana regional, con pastas frescas artesanales, risottos y otras recetas tradicionales elaboradas bajo la impronta del chef.

Dirección: Fray Justo Santa María de Oro 2047, Palermo.

En Biasatti Colegiales, destaca la lasagna bolognesa, preparada con masa de espinaca y un ragú de ternera de ocho horas de cocción.

Lasaña clásica y vegetariana en Biasatti Colegiales

En Biasatti Colegiales, el Pastificio Centrale donde los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford elaboran pastas artesanales premium y concentran su producción en un espacio dedicado a la gastronomía italiana, el Día Mundial de la Lasaña se celebra con dos opciones disponibles para take away. Entre ellas destaca la lasagna bolognesa, preparada con masa de espinaca y un ragú de ternera de ocho horas de cocción, elaborado con roast beef picado a mano, una base de verduras, vino tinto, extracto de tomate y tomates italianos, que se completa con salsa bechamel y queso parmesano. La propuesta también incluye una versión vegetariana, con vegetales asados, bechamel, pomodoro y parmesano, una alternativa que refleja el espíritu de la cocina italiana artesanal que caracteriza a la marca.

Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.

Fiel a la tradición de la cocina italiana, Ciro ofrece una lasaña artesanal elaborada con masa casera al huevo que se convirtió en una de las propuestas más buscadas.

Artesanal, con masa casera en Ciro

Fiel a la tradición de la cocina italiana, Ciro ofrece una lasaña artesanal elaborada con masa casera al huevo que se convirtió en una de las propuestas más buscadas de su carta durante el invierno. Disponible todos los días en sus sedes de Palermo y Puerto Madero, se prepara con dos pisos de abundante relleno —la clásica de boloñesa y una versión de espinaca con ricota— y se gratina al horno antes de servirse con salsa a elección: pomodoro, rosa, crema de panceta o pesto fresco. La experiencia se completa con una copa de espumante de cortesía, sello distintivo de los almuerzos y cenas de la casa, y además se puede disfrutar junto a un vino o bebida sin alcohol.

Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Receta tradicional y su versión vegetariana en La Parolaccia

La Parolaccia, uno de los referentes de la cocina italiana y mediterránea en Buenos Aires, celebra el Día Mundial de la Lasaña con dos versiones que forman parte de su carta. La propuesta incluye la lasagna alla bolognese, preparada con carne de ternera, salsa blanca, tomate y parmesano, y la lasagna di vegetales, elaborada con una mezcla de verduras mixtas, calabaza, zucchini, berenjenas, espinaca, ricota y mozzarella. Con 38 años de trayectoria y nueve locales en Buenos Aires y Zona Norte, la marca mantiene vigente una propuesta basada en recetas tradicionales, pastas artesanales elaboradas con ingredientes premium y una experiencia inspirada en los sabores de la península italiana.

Direcciones: Riobamba 1046, Barrio Norte; Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; La Parolaccia Dolce, Av. del Libertador 5823, Belgrano; Av. del Libertador 5836, Belgrano; Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Madero Downtown; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Km 42.5 , Colectora Panamericana, Pilar.