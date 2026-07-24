Denuncian que retiran de colectivos y trenes la leyenda "Las Islas Malvinas son argentinas"

Choferes y delegados sindicales aseguraron que distintas empresas de transporte comenzaron a quitar de las unidades los carteles y calcomanías con la inscripción. La denuncia generó controversia y el director del Grupo DOTA aseguró que es "un recambio".

Una denuncia realizada por choferes de colectivos y representantes gremiales abrió una nueva controversia en el transporte público . Según sostienen, distintas empresas comenzaron a retirar de las unidades las calcomanías y carteles con la frase "Las Islas Malvinas son argentinas" , una inscripción cuya colocación es obligatoria por ley.

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Los trabajadores afirman que la medida también alcanzó a algunas formaciones ferroviarias y que la decisión habría sido comunicada por las empresas mediante directivas internas.

De acuerdo con los testimonios difundidos por choferes de distintas líneas, entre ellas varias pertenecientes al Grupo DOTA , en los últimos días comenzaron a recibir instrucciones para retirar los mapas y las banderas alusivas a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas .

Los delegados sostienen que las mismas indicaciones también empezaron a implementarse en algunos trenes , aunque hasta el momento no hubo una comunicación oficial que confirmara esa decisión.

Los trabajadores denunciaron que se quite el logo de Malvinas.

Según los trabajadores, la presunta orden habría surgido después del partido que la Selección argentina disputó frente a Inglaterra , durante el cual los futbolistas exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" .

Hasta el momento, las autoridades nacionales no realizaron declaraciones públicas sobre esa versión, tampoco la mayoría de las empresa, a excepción de Dota.

Qué dijo el director de Dota

Marcelo Pasciuto, director del Grupo DOTA negó que haya sido una decisión deliberada. Según afirmó, no es verdad que vayan a retirarse los logos de Malvinas de los colectivos.

"No sacamos el logo de Malvinas de los colectivos, es un recambio. Se está recambiando por algo más lindo", aseveró el director de la empresa de colectivos.

"Es una ley que está desde 2022, cuando se cumplieron los 40 años de Malvinas. En ese momento se puso un cartel blanco pegado en la chapa", relató.

Y allí evidenció el problema: "Pasaron cuatro años, se desgastaron, y ahora se va a cambiar por algo más lindo que va a ir, en algunas unidades en las chapas, y en otras en las ventanillas".

"Los coches 0km están con los logos nuevos y algunos se pueden ver en la calle", culminó Pasciuto en diálogo con el medio El Destape.

Qué establece la ley vigente

La denuncia adquirió mayor repercusión debido a que la presencia de esa leyenda en el transporte público está contemplada por la Ley 27.023.

La normativa dispone que todos los medios de transporte público de pasajeros de origen nacional deben exhibir en un lugar visible la inscripción "Las Islas Malvinas son argentinas".

La obligación alcanza a Colectivos urbanos, servicios de media y larga distancia, trenes, embarcaciones y aeronaves que operen dentro del territorio nacional o en rutas internacionales.

De confirmarse el retiro de las calcomanías y carteles, la medida podría entrar en conflicto con lo establecido por esa legislación, motivo por el cual el tema comenzó a generar un fuerte debate entre trabajadores del transporte y distintos sectores políticos.