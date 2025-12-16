Impactante choque entre dos patrulleros en La Matanza: cuatro policías se encuentran hospitalizados

Un operativo policial terminó en un violento accidente vial en González Catán , partido de La Matanza , cuando dos móviles del Comando de Patrulla Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) chocaron durante una persecución. Como consecuencia del impacto, cuatro efectivos resultaron heridos y debieron ser trasladados a un centro de salud.

El episodio ocurrió el martes alrededor de las 17:20 , mientras los agentes seguían a una motocicleta sospechada de haber participado en un ilícito . Al arribar al cruce de Achupalla y Apipé , se produjo la colisión entre los patrulleros, lo que obligó a interrumpir el procedimiento .

Tras el choque, los policías lesionados fueron derivados de urgencia al Hospital Simplemente Evita – González Catán , donde recibieron atención médica. Las autoridades confirmaron que ninguno presentó heridas de gravedad .

Los uniformados involucrados fueron el sargento S. J. A. , el sargento R. G. D. , el oficial E. G. N. y el oficial A. L. C. , todos pertenecientes a la misma división policial.

En paralelo, un hecho aún más grave sacudió a la localidad de Manuel Alberti , en el partido de Pilar , donde una nena de 2 años fue atropellada por un patrullero y quedó internada en estado crítico . La menor permaneció en la terapia intensiva del Hospital Federico Falcón de Del Viso , mientras su familia aguardó estudios clave para evaluar el alcance de las lesiones.

El accidente ocurrió el domingo cerca de las 17, en la intersección de Salta y Anasagasti, y tuvo como protagonista a un móvil del Comando de Patrullas de Pilar. El caso generó una fuerte repercusión en redes sociales, con pedidos de oración y reclamos de justicia.

Según la versión policial, los efectivos circulaban por la zona y advirtieron la presencia de una niña sentada en el cordón de la vereda, por lo que intentaron maniobrar para evitar pasar cerca. Sin embargo, en ese momento ocurrió el impacto.

Choque patrulleros

Investigación judicial

La causa quedó a cargo del fiscal de Pilar, Andrés Quintana, quien intentó reconstruir cómo se produjo el atropello. Una de las hipótesis indicó que la menor salió corriendo detrás de su gato, mientras sus padres dormían la siesta.

El portal Pilar a Diario precisó que la madre descansaba junto a sus hijos cuando la niña se levantó, persiguió al animal, llegó hasta la vereda y bajó a la calle, donde fue embestida por el patrullero.

Tras el impacto, los propios policías trasladaron a la niña al hospital, donde los médicos diagnosticaron un traumatismo de cráneo y resolvieron una cirugía de urgencia.