Llega la segunda temporada de la serie "Fallout" a Prime Video: a qué hora se estrena

Hasta la fecha, la primera temporada de Fallout ha acumulado más de 100 millones de espectadores en todo el mundo, posicionándose entre los tres títulos más vistos en la historia de la plataforma.

Fallout vuelve a Prime Video.

Con la gran expectativa de los fans por el lanzamiento de la segunda temporada de Fallout de Amazon MGM Studios y Kilter Films, resonando con fuerza en todo el yermo, Prime Video anunció que el episodio de estreno se lanzará un día antes, hoy martes, 16 de diciembre, a las 11:00 PM.

El anuncio se reveló en la Exosfera del Sphere en Las Vegas, dándole vida a un elemento del viaje de la temporada a New Vegas al transformar el Sphere en una especie de bola de nieve post-apocalíptica, con los personajes favoritos de los fans de la serie: Lucy, Maximus y The Ghoul, además de sorprender con un gigantesco Deathclaw intentando atravesar la exosfera.

La tan esperada temporada de ocho episodios continuará con un estreno semanal de cada episodio hasta el final de temporada, que se transmitirá el 4 de febrero de 2026.

De qué trata la nueva temporada de Fallout La nueva temporada retoma los acontecimientos posteriores al épico final de la primera temporada y llevará a la audiencia en un viaje por el yermo del Mojave hasta la ciudad post-apocalíptica de New Vegas. La segunda temporada se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo. Basada en una de las series de videojuegos más grandes de todos los tiempos, Fallout cuenta la historia de los que tienen y los que no tienen, en un mundo donde casi no queda nada por poseer. Doscientos años después del apocalipsis, los tranquilos habitantes de los refugios de lujo se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir un universo increíblemente complejo, gratamente extraño y sumamente violento que está esperando por ellos.

La serie está protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) y Frances Turner (The Boys).

La serie está protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) y Frances Turner (The Boys).

Fallout es una producción de Kilter Films, con los productores ejecutivos Jonathan Nolan y Lisa Joy y Athena Wickham. Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner son productores ejecutivos, creadores y showrunners. Todd Howard, de Bethesda Game Studios, produce ejecutivamente junto con James Altman por Bethesda Softworks. Margot Lulick también participa como productora ejecutiva. Amazon MGM Studios y Kilter Films producen en asociación con Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks.