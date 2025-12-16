Un estudio del CONICET reveló contaminación por ibuprofeno, paracetamol y sildenafil en el Río de la Plata

El estudio analizó varios ríos y arroyos que desembocan en el de La Plata. Implicó el análisis de zonas urbanas y rurales de La Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena.

El equipo a cargo del estudio pertenece Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM) , dependiente del CONICET.

Un reciente estudio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) reveló la presencia de varios fármacos en cursos de agua superficiales del Río de la Plata . Entre ellos, se pudieron visualizar restos de ibuprofeno, paracetamol y sildenafil, entre otros.

Se trata de un análisis liderado por los investigadores junto a la Universidad Nacional de La Plata. Desde allí revelaron contaminación de carbamazepina, paracetamol, ibuprofeno y sildenafil, conocido comercialmente como viagra.

El equipo científico a cargo del estudio pertenece Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM) , dependiente del CONICET. Entre sus tareas, analizaron muestras de agua de diversos ríos y arroyos que desembocan en el Río de la Plata.

Este trabajo fue publicado en Environmental Toxicology and Chemistry y es el primero de tal magnitud en la región, tanto por la cantidad de sustancias analizadas como por los sitios muestreados. Su diseño expone cómo la presencia humana y la infraestructura disponible influyen en la calidad del agua superficial.

puerto de buenos aires rio de la plata.jpg Entre las tareas, el equipo analizó muestras de agua de diversos ríos y arroyos que desembocan en el Río de la Plata.

Qué sustancias se encontraron en el Río de la Plata

Entre los resultados se pudo ver que cuanto mayor es la densidad poblacional y la urbanización, mayor es la concentración de fármacos detectados. En tramos rurales se halló un promedio de dos o tres compuestos, mientras que en áreas urbanizadas todos los medicamentos buscados estaban presentes.

Entre los fármacos más presentes, se encontraron:

Carbamazepina, un antiepiléptico de uso común.

Paracetamol e ibuprofeno, analgésicos de uso común.

Atenolol, empleado para tratar hipertensión y arritmias.

Sildenafil (Viagra), utilizado para disfunción eréctil.

Estas detecciones reflejan no sólo los hábitos de consumo, sino también patrones estacionales: por ejemplo, el sildenafil mostró mayores concentraciones durante el verano, mientras que medicamentos asociados a afecciones respiratorias estuvieron más presentes en invierno.

