Una mujer perdió un vuelo, ganó una demanda a la empresa de transporte y le pagarán más de $34 millones

El caso se originó en diciembre de 2018 cuando la mujer decidió viajar a España junto a su pareja para celebrar el cumpleaños de su hija. Sin embargo, el micro que contrató se demoró por un corte y llegó tarde a Ezeiza.

Una mujer perdió un vuelo y demandó a la empresa de transporte terrestre: le pagarán más de u$s 34 millones. GEMINI AI

La justicia falló a favor de una mujer que había demandado a una empresa de transporte terrestre luego de perder un vuelo internacional por una demora en el servicio contratado. El fallo, emitido por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 4 de Mar del Plata, ordenó el pago de más de 34 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios, además de intereses y los gastos del proceso.

Perdió el avión a España y la empresa deberá indemnizarla con $34 millones Este caso se originó en diciembre de 2018 cuando la mujer decidió viajar a España junto a su pareja para celebrar el cumpleaños de su hija, que vivía en Málaga. Es por ese motivo, que decidió contratar un servicio privado de traslado desde Mar del Plata hasta el aeropuerto de Ezeiza para tomarse el avión.

Según la resolución, la salida desde la ciudad se programó para la tarde del 1 de diciembre, con el objetivo de llegar al aeropuerto sobre las 21:15 y abordar un vuelo a las 00:05 del día siguiente. Sin embargo, durante el trayecto el micro enfrentó desvíos y congestiones provocados por el operativo de seguridad de la Cumbre del G20 en la ciudad de Buenos Aires, además de una parada imprevista en ruta para cargar agua caliente.

aeropuerto ezeiza.jpg El caso tiene su origen en diciembre de 2018 cuando la mujer se dispuso a ir de Mar del Plata al aeropuerto de Ezeiza. Télam Así, la mujer arribó al aeropuerto cuando el embarque ya había finalizado, a pesar de haber recibido garantías por parte del chofer del micro de llegar a tiempo. Tras pasar la noche en la terminal sin alojamiento, intentó recuperar lo perdido con la empresa de transporte a quienes les reclamó los importes correspondientes a los pasajes y a otros gastos por el viaje frustrado. Pero lejos de hacerse cargo, la firma responsabilizó a las autoridades estatales y a los organizadores del G20, alegando que los desvíos impuestos constituyeron un hecho de fuerza mayor imprevisible e inevitable.

Los detalles del fallo judicial Ante el hecho y la falta de una solución, la mujer decidió iniciar una demanda. A pesar de que la empresa sostuvo haber cumplido su parte y que el retraso respondió a factores externos e imprevistos, la resolución judicial hizo énfasis en la obligación del proveedor de garantizar no solo el traslado sino la puntualidad como parte esencial del servicio contratado, basándose en la normativa de defensa de los consumidores.

El fallo subrayó que, en calidad de profesional del transporte, la empresa debía prever y anticipar complicaciones de tránsito, debido a que los cortes y desvíos derivados por la seguridad del G20 eran eventos ampliamente anunciados y conocidos. Al cuantificar los daños, la sentencia ordenó la devolución de los importes pagados por el servicio terrestre y del valor actualizado de dos boletos aéreos Buenos Aires-Málaga, estimados en casi cuatro millones de pesos. Además, fijó una indemnización por daño moral de 30 millones de pesos, en reconocimiento al impacto anímico y las gestiones que desencadenó la frustración del viaje Así, El monto global de la condena superó los 34 millones de pesos y se impuso también el pago de los gastos e intereses generado.

