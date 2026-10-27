Elecciones en Israel: registran una participación récord + Agregar ámbito en









El 55,7% del padrón había votado hasta las 16, hora local, con más de 4 millones de sufragios emitidos, 8,2 puntos porcentuales por encima del registro de 2022 para el mismo horario.

Israel alcanza una participación histórica en las elecciones.

Las elecciones legislativas de Israel registraron una concurrencia sin precedentes, con 4.085.075 personas que habían votado hasta las 16, hora local, lo que representa el 55,7% del padrón y supera en 8,2 puntos porcentuales el nivel alcanzado en 2022 para el mismo horario. La jornada estuvo marcada por largas filas en los centros electorales y denuncias de irregularidades.

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Ante la elevada afluencia de votantes, las autoridades electorales pidieron a la población que no dejara su participación para último momento. Además, solicitaron a los responsables de los centros de votación que agilizaran los controles de identidad para evitar demoras. En ese momento, todavía quedaban seis horas para el cierre previsto de las urnas.

La tendencia también se reflejó entre los integrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel. De acuerdo con los datos difundidos por el Ejército, la participación de los militares llegó al 48%, cuatro puntos por encima de la registrada en la elección anterior.

En medio de una jornada clave para el futuro político del país, el primer ministro Benjamín Netanyahu, líder del partido Likud, votó en Jerusalén y convocó a los ciudadanos a acercarse a las urnas. En un mensaje dirigido a sus seguidores, acusó a sectores de izquierda y a partidos árabes de intentar "robar las elecciones".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, votó en Jerusalén y llamó a la ciudadanía a participar de las elecciones. Además, acusó a sectores de izquierda y a partidos árabes de intentar “robar las elecciones”. Eisenkot denuncia irregularidades y desafía a Netanyahu en las urnas Gadi Eisenkot, principal referente opositor y favorito en los sondeos de intención de voto, llamó a sus partidarios a respaldarlo para poner fin al Gobierno de Netanyahu. "Solo una victoria amplia y significativa sobre el Likud enviará a Netanyahu a casa. Y os pido a todos que lo hagáis", expresó.

La formación de Eisenkot también denunció posibles irregularidades en las papeletas utilizadas para votar por su partido y presentó una queja formal ante la Comisión Electoral Central. A estas acusaciones se sumó la organización jurídica independiente Adalah, que advirtió sobre demoras y problemas con la disponibilidad de boletas en árabe en distintas localidades israelíes con población palestina. La elevada participación se convirtió así en uno de los principales datos de una elección que definirá la composición del Parlamento israelí y pondrá a prueba la continuidad de Netanyahu en el poder.

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