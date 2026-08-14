Cierran la Autopista Illia y Cantilo este 14 de agosto: a partir de qué hora y alternativas de viaje

La restricción comienza a las 22 y se extiende hasta el domingo al mediodía por los trabajos del Paso Bajo Nivel y el Anillo Peatonal Pampa.

Quienes circulen hacia la provincia deberán desviarse por Figueroa Alcorta o Libertador y retomar por Cantilo.

La Autopista Illia , en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, y un tramo de la avenida Cantilo permanecerán cerrados desde hoy a las 22 hasta el domingo 16 por trabajos correspondientes al Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa .

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Durante ese período, quienes circulen hacia el norte deberán utilizar desvíos por las avenidas Figueroa Alcorta o Libertador.

El operativo también afectará al Paseo del Bajo en sentido norte, a la altura de Retiro , mientras que el tránsito pesado tendrá un recorrido alternativo por Costanera, Güiraldes y Cantilo.

Una vez finalizada la interrupción principal, Illia volverá a estar habilitada, aunque con reducción de carriles para completar las tareas.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad informa que el cierre de Autopistas Urbanas (AUSA) comenzará este viernes 14 de agosto a las 22 y se mantendrá hasta el domingo 16 a las 12 .

La interrupción responde al avance de las obras del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa. Los equipos trabajarán en la ejecución de los pilotes que posteriormente formarán parte de la estructura del gran anillo peatonal metálico previsto en el proyecto.

En paralelo, también permanecerá cerrado el Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro. Esta restricción tendrá impacto especialmente en los vehículos que ingresen al corredor desde el sur y busquen continuar hacia la zona norte de la Ciudad.

La circulación en sentido contrario no tendrá cortes: la Autopista Illia y la avenida Lugones hacia el centro porteño permanecerán habilitadas con tránsito normal.

Una vez que termine el cierre total, la situación cambiará parcialmente. Desde las 13 del domingo y durante el lunes, Illia volverá a estar abierta, pero la obra continuará sobre la calzada.

Por ese motivo, permanecerán restringidos entre dos y tres carriles del sector derecho, mientras se terminan las tareas iniciadas durante el operativo del viernes.

La obra contempla un paso bajo nivel de aproximadamente 540 metros de extensión, con cuatro carriles, dos en cada sentido. Permitirá conectar de manera directa la avenida Figueroa Alcorta con la Costanera, atravesando por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo.

La propuesta incluye un anillo metálico de 140 metros de diámetro y unos 440 metros de recorrido total que funcionará como puente para peatones y ciclistas.

Alternativas de viaje

Durante el cierre, los conductores que necesiten avanzar hacia el norte deberán abandonar el recorrido habitual y utilizar las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador.

Desde cualquiera de esos corredores podrán volver a conectarse con la avenida Cantilo una vez pasado el Aeroparque Jorge Newbery, evitando el sector de la autopista que permanecerá cerrado por las obras.

La recomendación es tener en cuenta el desvío antes de llegar a la zona de la Illia para evitar incorporarse a un tramo que estará interrumpido.

Además, al tratarse de un operativo que se extenderá durante todo el fin de semana, se espera una mayor concentración de vehículos en las arterias que funcionarán como alternativas.

Para el tránsito pesado, el recorrido establecido será diferente. Los camiones que circulen hacia el norte y se vean afectados por el cierre del Paseo del Bajo deberán tomar el corredor formado por Costanera, Güiraldes y Cantilo.