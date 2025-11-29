Lluvias en el AMBA y alerta meteorológica por tormentas en 17 provincias: cómo seguirá el clima durante el fin de semana + Seguir en









El AMBA enfrenta un día gris y fresco. El SMN emitió alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes para todo el centro a lo largo del país.

La mínima para este sábado es de 17 grados. Mariano Fuchila

El clima este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuenta con una mañana gris de mínima de 17 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes para 17 provincias totales.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este sábado comenzó con un cielo gris a la espera de lluvias aisladas cerca del mediodía, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%. En paralelo, las marcas estarían agradables en una franja entre los 17 y 20 grados.

Para el domingo se esperan chaparrones en la madrugada y tormentas fuertes por la tarde, con temperaturas de entre 15 y 20 grados.

Más información y recomendaciones:https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/Jjv9yFmaHS — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 29, 2025 Ya desde el lunes regresaría la estabilidad, con una jornada que se anticipa con cielo mayormente nublado y temperaturas entre los 15 grados de mínima y 23 de máxima.

Alerta meteorológica por tormentas: cuáles son las provincias afectadas El organismo emitió dos alertas por tormentas fuertes e indicó hoy una señal amarilla que aplicaría para Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, sur de Mendoza y San Luis, La Pampa, franja noreste de Buenos Aires, centro de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Las mismas contaría con frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas mayores a 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm. Por su lado, la alerta naranja aplica para Tucumán, sur de Catamarca, norte de San Luis y Mendoza y la franja en el límite entre Neuquén y Río Negro. Allí habrá actividad aislada de variada intensidad, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h, con una precipitación acumulada entre 30 y 45 mm.