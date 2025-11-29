El clima este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuenta con una mañana gris de mínima de 17 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes para 17 provincias totales.
Lluvias en el AMBA y alerta meteorológica por tormentas en 17 provincias: cómo seguirá el clima durante el fin de semana
El AMBA enfrenta un día gris y fresco. El SMN emitió alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes para todo el centro a lo largo del país.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Este sábado comenzó con un cielo gris a la espera de lluvias aisladas cerca del mediodía, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%. En paralelo, las marcas estarían agradables en una franja entre los 17 y 20 grados.
Para el domingo se esperan chaparrones en la madrugada y tormentas fuertes por la tarde, con temperaturas de entre 15 y 20 grados.
Ya desde el lunes regresaría la estabilidad, con una jornada que se anticipa con cielo mayormente nublado y temperaturas entre los 15 grados de mínima y 23 de máxima.
Alerta meteorológica por tormentas: cuáles son las provincias afectadas
El organismo emitió dos alertas por tormentas fuertes e indicó hoy una señal amarilla que aplicaría para Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, sur de Mendoza y San Luis, La Pampa, franja noreste de Buenos Aires, centro de Neuquén, Río Negro y Chubut.
Las mismas contaría con frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas mayores a 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm.
Por su lado, la alerta naranja aplica para Tucumán, sur de Catamarca, norte de San Luis y Mendoza y la franja en el límite entre Neuquén y Río Negro.
Allí habrá actividad aislada de variada intensidad, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h, con una precipitación acumulada entre 30 y 45 mm.
