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2 de julio 2026 - 06:00

Ofertas de invierno en este supermercado: con descuentos y cuotas en textil, hogar y tecnología

Conocé como se organizan las promociones en esta cadena para recibir las temporadas más frías del año acompañando al bolsillo.

La disponibilidad de los productos y las condiciones de compra dependen de las bases establecidas por la cadena para cada beneficio.

La disponibilidad de los productos y las condiciones de compra dependen de las bases establecidas por la cadena para cada beneficio.

Las promociones de invierno ya comenzaron a aparecer en las principales cadenas de supermercados del país y una de ellas decidió lanzar una campaña con descuentos en distintos rubros. La propuesta reúne ofertas, financiación y precios especiales para productos vinculados con la temporada, desde prendas de abrigo hasta artículos para el hogar y equipos de tecnología.

Carrefour presentó una nueva serie de beneficios para quienes buscan equipar la casa o renovar el guardarropa durante los meses de bajas temperaturas. La iniciativa contempla promociones diferenciadas según la categoría de productos y suma planes de cuotas sin interés con medios de pago específicos.

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Descuentos en el rubro textil en Carrefour

La campaña de invierno pone el foco en la marca Tex, que ofrece promociones para adultos y chicos. La propuesta incluye camperas, chalecos y otras prendas de temporada con descuentos y opciones de financiación.

Entre los beneficios disponibles aparecen los siguientes:

  • hasta 50% de descuento en camperas Tex

  • camperas para adultos desde $34.990

  • camperas para niños desde $29.990

  • tres cuotas sin interés en camperas y chalecos con Tarjeta Mi Carrefour Crédito

  • 50% de descuento en la segunda unidad de productos seleccionados

La promoción de la segunda unidad permite combinar artículos de distintas categorías. Los productos incluidos son:

  • buzos de polar

  • sweaters

  • pantalones

  • calzas

  • remeras

  • pijamas

  • pantuflas

Promociones para ropa de cama

La cadena también incorporó beneficios para quienes buscan renovar los textiles del hogar durante el invierno. La propuesta reúne descuentos y financiación para distintos productos destinados al descanso.

Las promociones vigentes incluyen:

  • hasta 30% de descuento en ropa de cama

  • hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de Carrefour Banco

Los artículos alcanzados por la campaña son:

  • frazadas

  • mantas

  • acolchados

  • sábanas

Entre los precios informados por la empresa figuran:

  • acolchados Tex "4 estaciones" desde $32.990

  • frazadas de polar desde $18.990

  • mantas símil piel de conejo desde $22.990

Descuentos para climatización del hogar

Las ofertas de invierno también alcanzan a los equipos destinados a calefaccionar los ambientes. Carrefour definió promociones tanto para pequeños electrodomésticos como para equipos de mayor tamaño.

Los beneficios disponibles son:

  • 30% de descuento en pequeños electrodomésticos y calefacción

  • hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados frío-calor seleccionados

  • hasta 12 cuotas sin interés en estufas seleccionadas

Los productos incluidos en la promoción abarcan:

  • caloventores verticales

  • calefactores infrarrojos

  • convectores

  • aires acondicionados frío-calor

  • estufas

Beneficios en tecnología y electro

La campaña de invierno también contempla una amplia selección de productos tecnológicos y electrodomésticos con distintos planes de financiación.

Las promociones informadas por Carrefour son:

  • hasta 12 cuotas sin interés en Smart TVs

  • hasta 12 cuotas sin interés en heladeras

  • hasta 12 cuotas sin interés en lavarropas

  • nueve cuotas sin interés en notebooks

  • nueve cuotas sin interés en torres de sonido

  • nueve cuotas sin interés en cocinas

  • seis cuotas sin interés en celulares

  • seis cuotas sin interés en monitores

  • seis cuotas sin interés en auriculares

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