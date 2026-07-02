Las promociones de invierno ya comenzaron a aparecer en las principales cadenas de supermercados del país y una de ellas decidió lanzar una campaña con descuentos en distintos rubros. La propuesta reúne ofertas, financiación y precios especiales para productos vinculados con la temporada, desde prendas de abrigo hasta artículos para el hogar y equipos de tecnología.
Ofertas de invierno en este supermercado: con descuentos y cuotas en textil, hogar y tecnología
Conocé como se organizan las promociones en esta cadena para recibir las temporadas más frías del año acompañando al bolsillo.
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El consumo en supermercados mayoristas en CABA alcanzó un nuevo mínimo histórico
Carrefour presentó una nueva serie de beneficios para quienes buscan equipar la casa o renovar el guardarropa durante los meses de bajas temperaturas. La iniciativa contempla promociones diferenciadas según la categoría de productos y suma planes de cuotas sin interés con medios de pago específicos.
Descuentos en el rubro textil en Carrefour
La campaña de invierno pone el foco en la marca Tex, que ofrece promociones para adultos y chicos. La propuesta incluye camperas, chalecos y otras prendas de temporada con descuentos y opciones de financiación.
Entre los beneficios disponibles aparecen los siguientes:
hasta 50% de descuento en camperas Tex
camperas para adultos desde $34.990
camperas para niños desde $29.990
tres cuotas sin interés en camperas y chalecos con Tarjeta Mi Carrefour Crédito
50% de descuento en la segunda unidad de productos seleccionados
La promoción de la segunda unidad permite combinar artículos de distintas categorías. Los productos incluidos son:
buzos de polar
sweaters
pantalones
calzas
remeras
pijamas
pantuflas
Promociones para ropa de cama
La cadena también incorporó beneficios para quienes buscan renovar los textiles del hogar durante el invierno. La propuesta reúne descuentos y financiación para distintos productos destinados al descanso.
Las promociones vigentes incluyen:
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hasta 30% de descuento en ropa de cama
hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de Carrefour Banco
Los artículos alcanzados por la campaña son:
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frazadas
mantas
acolchados
sábanas
Entre los precios informados por la empresa figuran:
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acolchados Tex "4 estaciones" desde $32.990
frazadas de polar desde $18.990
mantas símil piel de conejo desde $22.990
Descuentos para climatización del hogar
Las ofertas de invierno también alcanzan a los equipos destinados a calefaccionar los ambientes. Carrefour definió promociones tanto para pequeños electrodomésticos como para equipos de mayor tamaño.
Los beneficios disponibles son:
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30% de descuento en pequeños electrodomésticos y calefacción
hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados frío-calor seleccionados
hasta 12 cuotas sin interés en estufas seleccionadas
Los productos incluidos en la promoción abarcan:
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caloventores verticales
calefactores infrarrojos
convectores
aires acondicionados frío-calor
estufas
Beneficios en tecnología y electro
La campaña de invierno también contempla una amplia selección de productos tecnológicos y electrodomésticos con distintos planes de financiación.
Las promociones informadas por Carrefour son:
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hasta 12 cuotas sin interés en Smart TVs
hasta 12 cuotas sin interés en heladeras
hasta 12 cuotas sin interés en lavarropas
nueve cuotas sin interés en notebooks
nueve cuotas sin interés en torres de sonido
nueve cuotas sin interés en cocinas
seis cuotas sin interés en celulares
seis cuotas sin interés en monitores
seis cuotas sin interés en auriculares
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