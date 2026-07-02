Ofertas de invierno en este supermercado: con descuentos y cuotas en textil, hogar y tecnología

Conocé como se organizan las promociones en esta cadena para recibir las temporadas más frías del año acompañando al bolsillo.

La disponibilidad de los productos y las condiciones de compra dependen de las bases establecidas por la cadena para cada beneficio.

Las promociones de invierno ya comenzaron a aparecer en las principales cadenas de supermercados del país y una de ellas decidió lanzar una campaña con descuentos en distintos rubros. La propuesta reúne ofertas, financiación y precios especiales para productos vinculados con la temporada , desde prendas de abrigo hasta artículos para el hogar y equipos de tecnología.

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Carrefour presentó una nueva serie de beneficios para quienes buscan equipar la casa o renovar el guardarropa durante los meses de bajas temperaturas. La iniciativa contempla promociones diferenciadas según la categoría de productos y suma planes de cuotas sin interés con medios de pago específicos.

La campaña de invierno pone el foco en la marca Tex, que ofrece promociones para adultos y chicos . La propuesta incluye camperas, chalecos y otras prendas de temporada con descuentos y opciones de financiación.

Entre los beneficios disponibles aparecen los siguientes:

La promoción de la segunda unidad permite combinar artículos de distintas categorías. Los productos incluidos son:

50% de descuento en la segunda unidad de productos seleccionados

tres cuotas sin interés en camperas y chalecos con Tarjeta Mi Carrefour Crédito

camperas para niños desde $29.990

camperas para adultos desde $34.990

hasta 50% de descuento en camperas Tex

buzos de polar

sweaters

pantalones

calzas

remeras

pijamas

pantuflas

Promociones para ropa de cama

La cadena también incorporó beneficios para quienes buscan renovar los textiles del hogar durante el invierno. La propuesta reúne descuentos y financiación para distintos productos destinados al descanso.

Las promociones vigentes incluyen:

hasta 30% de descuento en ropa de cama

hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de Carrefour Banco

Los artículos alcanzados por la campaña son:

frazadas

mantas

acolchados

sábanas

Entre los precios informados por la empresa figuran:

acolchados Tex "4 estaciones" desde $32.990

frazadas de polar desde $18.990

mantas símil piel de conejo desde $22.990

Descuentos para climatización del hogar

Las ofertas de invierno también alcanzan a los equipos destinados a calefaccionar los ambientes. Carrefour definió promociones tanto para pequeños electrodomésticos como para equipos de mayor tamaño.

Los beneficios disponibles son:

30% de descuento en pequeños electrodomésticos y calefacción

hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados frío-calor seleccionados

hasta 12 cuotas sin interés en estufas seleccionadas

Los productos incluidos en la promoción abarcan:

caloventores verticales

calefactores infrarrojos

convectores

aires acondicionados frío-calor

estufas

Beneficios en tecnología y electro

La campaña de invierno también contempla una amplia selección de productos tecnológicos y electrodomésticos con distintos planes de financiación.

Las promociones informadas por Carrefour son: