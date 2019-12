Opciones para comprar más barato que el "turista"

El MEP es el sugerido por los especialistas. Se trata de una operación bursátil que surge a partir de la compra de un bono cuya cotización es en pesos, pero es convertible al mismo bono que cotiza en dólares. La operatoria concluye con la transferencia de los dólares a una cuenta bancaria.

Para operar con el contado con liqui, es necesario tener una cuenta en el extranjero. “Abrís una cuenta en una sociedad de Bolsa, la sociedad de Bolsa te opera el contado con liqui y después la sociedad de Bolsa te paga afuera a una cuenta que tiene que ser tuya también. Podés tener tarjetas adosadas a esa cuenta en el exterior y la usás desde Argentina. Cuando hacés compras, se te debitan los dólares desde esa cuenta”, agregó Sardáns, quien recomendó cuentas en Estados Unidos, por ser más baratas para mantener: “Los bancos de Uruguay cobran un promedio de entre u$s25 y u$s40 por mes de mantenimiento”. El especialista señaló que es un consejo que les brinda a sus clientes: “Nuestra función es llevarlos por el camino menos gravoso desde el punto de vista financiero, cambiario y tributario”.

De todas formas, la diferencia entre el dólar turista y el contado con liqui o el MEP podría ser efímera. “El oficial más el 30% les pone un piso de $82 a todos los tipo de dólar. No va a tardar mucho en llegar a eso. Hoy lo que se recomienda es eso y aprovechar hasta que lo alcance”, concluyó Sardáns.

Para Daniela Wechselblatt, de DW Global Investments, el riesgo que puede conllevar la operatoria no merece la pena. “Este tipo de cambio viene estando muy relacionado con el blue. El día que el blue se vaya a $83, este también. Además, no es una operación inmediata, así que tiene que ser una diferencia muy grande para que valga la pena. Con la volatilidad que hay y los cambios bruscos, para mis clientes me da miedo que no salga bien. En todo caso, conviene el dólar MEP”, señaló.