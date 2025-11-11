El oro toca máximos de tres semanas, tras especulaciones por la apertura del gobierno de EEUU y el recorte de las tasas







El metal acumula 4,27% de ganancias en la última semana, impulsado por la esperanza de una reanudación del flujo de datos económicos.

El oro vuelve a activarse como refugio de valor para los inversores.

El precio del oro alcanzó su nivel más alto en tres semanas, tras expectativas de una posible reapertura del Gobierno estadounidense, luego de su cierre más largo en su historia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El oro al contado ganó un 0,1%, a u$s4.125 por onza, y más temprano en la sesión llegó a tocar su máximo desde el 23 de octubre, cuando llegó a u$s4.154. Por su parte, los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 0,7%, a u$s4.149,20 la onza.

oro lingotes.jpg freepik.es El oro sube, ¿y las tasas bajan? La incertidumbre predomina en la economía de EEUU. El apetito por el riesgo se vio impulsado por las especulaciones de una inminente reapertura de la administración estadounidense, encabezada por Donald Trump. En este contexto, los operadores vaticinan una reanudación del flujo de datos económicos, que puede provocar un nuevo recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed). De esa forma, el oro funciona como un activo de refugio ante un panorama incierto.

Ole Hansen, del Saxo Bank, sostuvo: "La renovada atención a las preocupaciones fiscales de Estados Unidos, ya que una reapertura del gobierno permitiría un nuevo gasto financiado a través de préstamos adicionales, también es favorable para el oro".

En otros metales preciosos, la plata al contado subió un 0,9%, a u$s50,98 la onza; el platino subía un 0,8%, a u$s1.590,45; y el paladio mejoraba un 2,1%, a u$s1.444,77.