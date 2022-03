¿El oro a u$s2.000 está caro o sigue barato?

Los expertos de Julius Baer venían señalando que la actual crisis geopolítica genera incertidumbre y ello lleva a los inversores a buscar refugio en activos seguros pero consideraban que esta situación era un comodín alcista para el oro por lo que no creían que el impacto positivo fuera a durar. Para ellos el mercado del oro suele perder el interés por estas tensiones geopolíticas con bastante rapidez como lo muestra la historia. Sostienen que la reciente suba ha descontado en parte la escalada militar. No obstante, el metal precioso ha ganado, paso a paso, terreno ubicándose nuevamente en máximos históricos. De modo que lo que no logró hacer la inflación mundial desbocada lo hizo el conflicto bélico, despertar al oro. Desde el Credit Suisse alertan que el mercado está subestimando el impacto de la guerra, y aconseja a los inversores a ser más defensivos. Opinan que la reacción que han mostrado los mercados es un clásico “deat cat bounce” (rebote del gato muerto). Estos analistas temen por la retroalimentación negativa de varios canales como las materias primas (petróleo, gas), la interrupción de la cadena de suministro (neón, paladio), el contagio financiero (a través de intermediarios financieros y flujos de fondos), el garrotazo al PIB ruso (potencialmente del 20%) y el golpe a la confianza. Advierten que históricamente, cuando los precios reales del petróleo o de las materias primas subieron tanto (en relación con el promedio de 2 años), sobrevino una recesión. En estos días además se sumó otro factor: el mercado londinense de oro (LBMA) suspendió a seis refinadores de metales preciosos rusos, prohibiéndoles vender oro y plata en dicha plaza, lo que puede limitar aún más la oferta disponible y podría aumentar la presión sobre los precios.