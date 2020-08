Lo que se dice en las mesas

Fue una semana de mucho zoom, información y encuentros clandestinos a lo largo y ancho de la City y alrededores. Quizás lo mejor pasó por el encuentro organizado por la Universidad de Tel Aviv entre los economistas argentinos Guillermo Calvo y Leonardo Leiderman. Claro que también hubo mucho zoom inversor y los clásicos macroeconómicos. Hasta hubo uno muy particular, de neto tinte oficialista, organizado por BYMA y Allaria. También, interesante y entretenido el cruce entre Ricardo Arriazu y Marina Dal Poggetto en IDEA. Ya jugadas las cartas del canje externo, empezaron las declaraciones de los bonistas y fondos y hasta las cumbres para ver lo que viene, entre ellas la de EMTA sponsoreada por TPCG. Fueron comentados algunos aciertos y olfato de esta sección, como la elección de Kamala Harris y el lío de la impresión de nuevos “yaguaretés”. Respecto a la vice de Biden se consolida el temor republicano de que Joe sea un Caballo de Troya, un anglo (blanco) moderado y viejo que no representa una amenaza para la clase media blanca moderada y que posiciona a un vice progresista -que no podría ganarle a Trump directamente- que con el tiempo, por razones de salud, asume el poder e impulsa una agenda más izquierdista que la clase media blanca moderada está dispuesta a aceptar, pero a esa altura del partido, no tendría manera de bloquearla. En Wall Street están preocupados y sondeos dan que un 40% piensa que Trump pierde. Al contrario, algunos dicen que con la elección de Harris, Trump ya ganó. Veremos.