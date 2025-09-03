Pablo Quirno: "El programa es cada vez más difícil de voltear, habrá volatilidad y operaciones truchas, pero estamos preparados"

El secretario de Finanzas salió a ratificar la vigencia de las bandas cambiarias. Dijo que se va a comprar en el piso y a vender en el techo. Explicó que el Tesoro intervendrá en situaciones puntuales para manejar la liquidez. "No perseguimos ningún nivel de tipo de cambio", afirmó

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ratificó este miércoles la vigencia de las bandas cambiarias, tal cual se establecieron a partir de abril de este año, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMi) en tanto aclaró que la intervención del Tesoro en el mercado será "puntual" p ara atender problemas de falta de liquidez.

" La política cambiaria está muy clara, esta dada por nuestro programa con el FMI, donde hemos recapitalizado al BCRA, compramos dólares en el piso de la banda, vendemos dólares en el techo de la banda", afirmó Quirno en una entrevista con el canal de noticias A24-

Quirno explicó que " hemos visto una situación puntual de liquidez que estamos administrando con nuestros propios recursos , que generamos a partir del superávit fiscal". "No se toca un dólar de las reservas ni del acuerdo con el Fondo Monetario", dijo el funcionario quien aclaró que "no estamos persiguiendo un nivel de tipo de cambio".

"Estamos generando condiciones liquidez para que no haya alguien que por error o intencionalmente me lleve $40 pesos del dólar con una con una posición de u$s30 millones", agregó. Al respecto, culpó a "un banco de origen chino" de haber tratado de hacer subir el valor del dólar.

En tanto, el secretario de Finanzas indicó que antes de anunciar la medida se habló con las autoridades del FMI quienes aprobaron la nueva clase de operatoria.

En ese sentido,el funcionario consideró que "evidentemente los periodos de incertidumbre hace que todo el mundo sea más conservador y se retraiga". "Se retrae el consumo, la inversión pero nosotros creemos que es por un período acotado. Esto es una cuestión circunstancial", explicó.

Por otro lado,negó la posibilidad de una devaluación en el futuro, tal cual lo anticipan contratos del mercado de futuros: "No hay absolutamente ninguna duda de que va a funcionar, porque tenemos el convencimiento de independientemente de la contienda electoral, nosotros tenemos el norte muy claro", señaló al referirse al programa económico..

Quirno consideró que el país está "asistiendo a una serie de acciones premeditadas por la oposición que voltea 12 leyes en el Congreso que van al centro del equilibrio fiscal y estamos viendo operaciones de espionaje ilegal que usa grabaciones de hace un año para generar daño,y tenemos un presidente que sufrió un atentado la semana pasada".En

En relación al incremento de las tasas de interés, que en el caso de las LECAPS mas cortas llega al 75% en la ultima licitiación, dijo que "son hijas del conflicto político". Por ello, consideró que el país se tiene que preparar para que el conflicto político, y por lo tanto, la incertidumbre, "continúe hasta final de octubre".