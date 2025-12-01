La película musical recién llegada a Netflix, que enseña la importancia de la aceptación propia + Seguir en









Protagonizada por Hugh Jackman, cuenta con canciones convertidas en clásicos del mundo de los musicales, como “This Is Me”.

"El Gran Showman" se estrenó en 2017 y recibió distintas nominaciones al Globo de Oro.

Netflix es una de las plataformas más populares de streaming gracias a su gran catálogo repleto de series y películas aclamadas por la crítica. Recientemente fue agregado un filme conmovedor que mezcla aceptación propia con música: “El Gran Showman”, considerada por la crítica como todo un espectáculo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El largometraje está basado en la vida real de P.T. Barnum, un empresario, showman y político estadounidense que montó uno de los circos más espectaculares de su época. Sin embargo, una de las críticas más fuertes a la película es la falta de exactitud en la historia de este hombre, ya que en la realidad, su camino a la fama fue mucho más oscuro.

EL GRAN SHOWMAN. Hugh Jackman en “El gran showman”. EL GRAN SHOWMAN. Hugh Jackman en “El gran showman”. De qué trata El Gran Showman P.T Barnum era un hombre que vivía de manera humilde con su esposa, Charity, y sus hijas, Caroline y Helen. A pesar de que ellas eran felices, él quería más, por lo que tras perder su trabajo en una empresa de envíos, decidió abrir el Museo Americano de Barnum con figuras de cera, pero pronto incorporará a personas vivas, por lo que cambió su nombre a Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus.

Estas resultaban ser rechazadas por la sociedad debido a su apariencia. Por ejemplo, estaba Lettie Luz, que a pesar de su gran voz, era vista como extraña debido a su barba. Entre engaños y artistas únicos, Barnum dará lugar al nacimiento del show business y creará el “Espectáculo Más Grande de la Historia”.

Trailer de El Gran Showman Embed - El Gran Showman (2017) Primer Tráiler Oficial Español Latino Reparto de El Gran Showman Hugh Jackman como PT Barnum

Zac Efron como Phillip Carlyle

Michelle Williams como Charity Hallett-Barnum

Rebecca Ferguson como Jenny Lind

Zendaya como Anne Wheeler

Austyn Johnson como Caroline Barnum

Cameron Seely como Helen Barnum

Keala Settle como Lettie Lutz

Temas Netflix

Streaming