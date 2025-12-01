La adolescente detenida por el crimen de su novio dio su versión y apuntó a una discusión que "se salió de control"

La acusada relató que la pelea comenzó por un forcejeo y que huyó tras la amenaza de la víctima. La familia del joven habló de una relación “tóxica”.

La adolescente de 16 años que fue detenida por asesinar a puñaladas a su novio Santiago Nahuel López Monte (20) declaró ante la Justicia este lunes. La joven cambió la versión que había dado en Lanús, en la escena del crimen. Justificó su accionar alegando que "tenía miedo" de que la llevaran presa.

En el testimonio que brindó ante el fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFl de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, N.M.S. comenzó contando cómo era la rutina con su pareja: " Santiago venía a casa, se quedaba unos días, semanas, y ese día estaba en casa temprano, desde el mediodía ", inició. "Me dice que se va a la casa de su hermano Ángel, que vive cerca de la casa de su madre, por Lomas de Zamora, para hacer trabajos de pintura " recordó N.M.S., quien confirmó que Santiago volvió cerca de las ocho de la noche en su moto, una Honda GLH roja de asiento negro.

Ambos entraron a la casa y se acostaron, para después quedarse dormidos. Cerca de las 10 de la noche, N.M.S. dijo que " tenía mucha hambre y él me dice 'dejame de joder. Me levanto de la cama, me pongo las zapatillas, y le digo me voy a comprar en mi moto, porque yo tengo una moto que es mia, una Honda Wave ploteada de color violeta y estaba en la cocina porque yo no la uso ".

La tensión siguió en el patio delantero. Allí —según la joven— le pidió que se retirara definitivamente de la casa. Él habría juntado su ropa, pero volvió a ingresar y regresó nuevamente al patio, donde el conflicto se agravó. “Forcejeábamos porque no quería devolverme las llaves de mi moto ni de la casa”, explicó. Fue en ese intercambio donde, siempre según N.M.S., se rompió el asiento de la moto del joven, algo que él habría tomado como una provocación.

La adolescente dijo que en ese punto la situación explotó. “Me miró muy enojado y me gritó ‘¿qué hiciste? Te voy a matar’”, aseguró. Fue ese momento el que, de acuerdo con su declaración, la llevó a correr hacia el interior de la casa para resguardarse.

Minutos después, la secuencia terminó de la peor manera. "Yo lo quería amenazar para asustarlo y estiré mi brazo, como que le amagué con el cuchillo hacia el pecho para asustarlo”. Fue en ese instante, según N.M.S., que vio cómo reaccionó Santiago: “En eso me dice ‘me diste en el corazón’, me suelta, y se levanta la remera y de abajo de la tetilla izquierda le salta un chorro de sangre"

La familia de Santiago sobre N.M.S.: "tóxica, manipuladora y controladora".

Mientras tanto, el entorno de la víctima describió otra dinámica. Dos de las hermanas del joven, Macarena y Tamara, señalaron que la acusada era “tóxica, manipuladora y controladora”. Contaron que la joven no permitía que Santiago se acercara a su familia y que lo descalificaba cada vez que él intentaba mantener un contacto más frecuente con ellos. “Le decía que era una mariquita, una pollerita de mamá, y no era así”, sostuvo una de las hermanas.

La investigación continúa bajo secreto parcial, mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión los minutos previos al crimen y determinar si la versión de la adolescente coincide con los indicios recolectados en la escena y los testimonios de los allegados.