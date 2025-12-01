Más de 2 mil millones de dólares en ganancia: el empresario que se volvió rico en un año gracias a la pandemia + Seguir en









En un contexto adverso para todo el mundo, este empresario logró excelentes resultados y se convirtió en multimillonario.

En una época complicada para la industria, consiguió ganar una verdadera fortuna. Freepik

No hay una sola receta para generar millones de dólares, ya que son muchos los métodos utilizados por los multimillonarios para generar sus grandes fortunas. Algunos logran aprovechar contextos adversos para llevar adelante sus compañías y obtener buenas ganancias.

Hu Kun y su empresa jugaron un rol importante durante la pandemia de COVID-19, que afectó vorazmente la economía mundial. Si bien la crisis fue muy fuerte en muchos sectores, el suyo logró beneficiarse fuertemente por este hecho que azotó al mundo.

Oximetro La empresa consiguió ganancias inesperadas en un contexto adverso a nivel mundial. Freepik La historia de Hu Kun, el presidente de Contac Este empresario chino es el encargado de comandar Contec Medical Systems, que hasta ese entonces era una compañía más dentro del sistema de salud. Pero su valor se disparó después del brote de Coronavirus que escaló globalmente en muy poco tiempo.

Para ese entonces llevaban 20 años existiendo sin destacarse tanto en su propio rubro, compitiendo normalmente con el resto de las fabricantes. Pero en 2020, la venta de oxímetros y dispositivos pulmonares la catapultó en tiempos muy acelerados y en una economía mundial que no pasaba su mejor época.

El gobierno encargado del sistema de salud público y los hospitales privados debieron incluir estos aparatos en gran cantidad ante la enorme demanda de los afectados por el COVID-19, que tenía una velocidad de contagio muy alta. Las ventas fueron tales que dispararon el patrimonio del empresario en poco tiempo.

Miles de miles de millones: el patrimonio de Hu Kun Hu Kun tiene una fortuna personal de 1.2 mil millones de dólares netos, debido a su rol como presidente de Contec Medical Systems, proveedor de instrumentos médicos que cotiza en la bolsa de Shenzhen desde agosto de 2020. El 70% de sus ingresos provienen de ventas en el extranjero. A sus 55 años, el empresario se ubica como el 105º chino más rico y sus productos se distribuyen en más de 130 países. Además, la compañía cuenta con 56 derechos de autor de software, demostrando una diversificación gracias a las grandes ganancias logradas durante la pandemia.

