Para los auditores oficiales, el reperfilamiento de deuda de Mauricio Macri, no logró niveles "óptimos de eficiencia"

Las irregularidades que detectó la AGN en el reperfilamiento de deuda

Como causas del problema, la AGN detectó que "no hubo una coordinación efectiva" entre la Tesorería, la Oficina Nacional de Crédito Público y el Banco Central (BCRA) para la gestión de las Letras del Tesoro (LETES). El organismo de control indica que "los programas financieros no fueron diseñados de acuerdo a estándares requeridos para una sana administración de la deuda y no existió una estrategia financiera que enmarque la gestión de las Letras del Tesoro".

"Asimismo, se encontró que el auditado no elaboró procesos específicos que aseguren la eficiencia de la gestión de esta deuda ni efectuó el cálculo de riesgos financieros, los que no fueron considerados en sus decisiones de financiamiento a través de LETES, incumpliendo la normativa aplicable. Tampoco fue adecuado ni preciso el marco normativo relacionado con estos instrumentos", indica el estudio.

El reporte señala que "las cinco causas identificadas exponen que la gestión de este endeudamiento no alcanzó los estándares óptimos de eficiencia y economía que necesita para cumplir con sus objetivos y lograr solvencia y sostenibilidad de la deuda pública a lo largo del tiempo".