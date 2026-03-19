El consumo de carne registró su nivel más bajo en los últimos 20 años

Según un informe de Ciccra, la fuerte suba de precios y la dinámica actual de la faena provocaron estos niveles que explican esta caída.

El consumo de la carne se encuentra en mínimos históricos . El dato por habitante se ubicó en 47,3 kilos anuales , según el promedio de los últimos doce meses considerando febrero — caída del 2,5% —, mientras que el consumo aparente registró 332.700 toneladas, un descenso del 13,8% .

Los datos, que salen de un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), revelan el nivel más bajo en los últimos 20 años .

En detalle, en febrero se faenaron 924.300 cabezas , un 10,7% menos a nivel interanual, mientras que en el acumulado del bimestre la caída llegó al 11,1% . Esto equivalió a menor producción de carne, mientras que el consumo interno también mermó —se ubicó en 332.700 toneladas , con un descenso del 13,8% —.

Al mismo tiempo, las exportaciones mantuvieron su nivel, otro factor que explica el deterioro a nivel interno. En el primer bimestre, los envíos al exterior registraron 124.000 toneladas , lo que representó una suba del 6,6% interanual .

“Como lo venimos señalando desde hace más de un año, la sequía , así como las inundaciones , llevaron a vender animales de forma anticipada y a reducir el stock de madres , al tiempo que impactaron negativamente en los indicadores de eficiencia”, señaló Miguel Schiariti, titular de Ciccra.

frigorifico carne

Otra causa que explica esta baja es una inferior oferta de hacienda para faena —uno de los niveles más bajos en los últimos 47 años—, por factores como la dinámica actual de la faena. Y es que cuenta con altos niveles de participación por parte de las hembras —en febrero fue de 48% y en el bimestre de 47,7%—, que son incompatibles con una fase de expansión del rodeo.

Los precios de la carne, cada vez más elevados

Si bien la inflación de febrero se mantuvo estable con respecto a enero, la carne volvió a registrar fuertes incrementos. El alza mensual alcanzó el 7,4%, con picos superiores en algunos cortes, según datos de CICCRA.

El cuadril y la nalga encabezaron las subas con incrementos cercanos al 8%, seguidos por la paleta (8,1%) y la carne picada (7,1%). El asado, por su parte, subió 5,7%. En términos de precios, el kilo de asado se ubicó en torno a los $16.850, mientras que cortes como el cuadril y la nalga ya superan los $19.000 y $20.000, respectivamente. Mientras tanto, el pollo entero registró una suba aún mayor, del 10,2% mensual.

En la comparación interanual, el rubro carnes y derivados continúa liderando los aumentos dentro de alimentos, con una suba del 54,1%. A nivel de cortes, los incrementos son aún más marcados: el asado acumula un alza del 67,6% en el último año, seguido por el cuadril (65,9%), la paleta (65,7%), la nalga (62,1%) y la carne picada (56,6%).

En promedio, el precio de los cortes vacunos trepó 63,6% interanual, casi el doble que el nivel general de inflación, que se ubicó en 33,2%.