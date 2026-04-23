Una parrilla en Palermo con espíritu de casa y producto de autor + Seguir en









Recién inaugurada, La Terrazza de Casa Zarautz propone una experiencia puertas adentro que reinterpreta el ritual del asado con foco en el producto, la técnica y el encuentro alrededor del fuego.

Ubicada en una terraza con toldo, con impronta de quincho y espíritu de casa, la propuesta construye una atmósfera íntima y relajada, pensada como un refugio en medio de la ciudad. Solo con reserva a través de la web y/o télefono.

El chef Leandro Leyell inauguró en Palermo La Terrazza de Casa Zarautz, un espacio que propone una parrilla pensada como experiencia de casa abierta, donde el encuentro alrededor del fuego organiza la dinámica y la cocina acompaña un clima cercano, más parecido al de una comida entre amigos en una terraza privada que al de una parrilla tradicional. La propuesta funciona puertas adentro y se accede únicamente con reserva previa, a través de su sitio web.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La propuesta se apoya en esa idea de estar en una casa, con el ritmo de una mesa compartida y una cocina que no se limita al formato clásico parrillero. El proyecto construye una experiencia que mezcla lo cotidiano con lo elaborado: una comida relajada, pero con técnicas y productos que no suelen aparecer en una parrilla convencional.

La Terraza de Casa Zarautz 4 Dirección: Nicaragua 5577, Palermo. La carta se ordena en torno a una gastronomía corta y estacional, con foco en el producto y en técnicas como cocción al vacío, sous vide y control de temperatura. Las carnes provienen de novillos pesados criados a pastoreo y se combinan con parrilla a leña de quebracho y horno ahumador, lo que amplía el registro del sabor más allá del fuego directo.

La experiencia arranca con panadería propia elaborada en el entrepiso de la casa donde se encuentra del proyecto, con pan francés y cremonas que llegan a la mesa como parte del inicio del recorrido. Luego aparecen quesos, fiambres y preparaciones caseras en formato de picada, pensadas para compartir sin solemnidad.

En la parrilla conviven los clásicos —mollejas, chorizo y morcilla— con cortes de novillo madurados al vacío y trabajados con precisión. Entre los principales se destacan el asado de cocción lenta, el vacío braseado con vegetales y el ojo de bife, en un registro que cruza lo tradicional con una cocina más técnica.

La Terraza de Casa Zarautz 6 Las guarniciones acompañan ese mismo espíritu de comida compartida en casa, con vegetales de estación, papas fritas de doble cocción, boniatos al plomo y preparaciones gratinadas. El cierre dulce mantiene la familiaridad de la mesa con flan casero, fruta al hierro con helado y vigilante con queso y dulce. En conjunto, La Terrazza de Casa Zarautz se acerca más a una comida en la terraza de una casa con amigos que a una parrilla clásica, con una cocina que habilita también menús fuera de carta en fechas especiales, con propuestas reconocibles y reconfortantes como locros y empanadas, siempre trabajadas desde una mirada de calidad y producto. El proyecto, además, anticipa una futura apertura en planta baja, pensada como otro universo, con una identidad propia y sin continuidad directa con lo que sucede en la terraza. La Terraza de Casa Zarautz 5 Dirección: Nicaragua 5577, Palermo.

Temas Palermo

Carne