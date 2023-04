Para Yellen, la economía de EEUU seguirá creciendo

"Sigo anticipando que la economía estadounidense crecerá, que el mercado laboral se mantendrá sólido y que la inflación bajará ", afirmó no obstante Yellen en una entrevista a la agencia AFP publicada este sábado.

Esta semana el presidente ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, advirtió que la crisis actual aún no ha terminado y se notará en los próximos años y señaló que las condiciones actuales no se parecen en nada a las de la crisis financiera de 2008, pero agregó que no está claro cuándo terminarán los problemas.