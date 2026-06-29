Paritarias: aceiteros firmaron un aumento del 29,5% para todo 2026

La industria aceitera y los gremios del sector cerraron la paritaria anual con un incremento salarial basado en la inflación proyectada por el REM del InNDEC. El convenio también contempla una actualización del salario inicial y busca garantizar la paz social durante todo el año.

Las organizaciones sindicales del sector aceitero y las cámaras empresarias alcanzaron un acuerdo salarial para la paritaria 2026, que establece un incremento acumulado del 29,5% durante el año y actualiza el salario inicial de los trabajadores de la actividad.

El entendimiento fue firmado entre la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) , el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del Departamento San Lorenzo y las cámaras empresarias CIARA-CEC , Ciavec y Carbio .

Como parte del acuerdo, el salario inicial correspondiente a la categoría peón pasará de $2.344.000 a $2.578.400 desde el 1° de julio de 2026 y alcanzará los $2.719.040 a partir del 1° de septiembre . Además, se abonará una suma retroactiva correspondiente a los meses de mayo y junio, que será liquidada junto con los haberes de junio.

La industria aceitera y los gremios del sector cerraron la paritaria anual con un incremento salarial basado en la inflación proyectada por el REM del Indec.

El esquema salarial acordado se basa en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, pero ajustado según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina. En ese sentido, las últimas estimaciones privadas relevadas ubicaron la inflación en torno al 2% mensual en el corto plazo, con una proyección de inflación anual cercana al 30% para 2026 , lo que funciona como referencia para la actualización de las paritarias del sector.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC) señalaron que el acuerdo fue posible luego de que "la industria logró hacer sentar a los sindicatos a negociar únicamente salarios". Asimismo, indicaron que el convenio tendrá vigencia durante todo 2026 y estará basado en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec estimado a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

En un comunicado, la entidad empresaria destacó que el incremento acumulado será del 29,5% y afirmó que el entendimiento "garantiza la paz social durante todo el año".

Por su parte, los sindicatos sostuvieron que durante la negociación defendieron el reclamo de un Salario Mínimo, Vital y Móvil que permita cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, y remarcaron que el aumento representa una porción mínima de la facturación anual del sector. Además, contextualizaron el acuerdo en un escenario de conflicto laboral que incluyó la Huelga Nacional Aceitera realizada el 27 de mayo, medida que, según afirmaron, fortaleció la negociación.