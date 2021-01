El IIF estima más inflación si el Gobierno no recalcula los objetivos fiscales

Los números fiscales de Argentina del año pasado no deberían asustar a nadie. Todos los países han sufrido, en mayor o menor medida, el deterioro de su situación fiscal a raíz de la pandemia. Pero, claro, el punto de partida de Argentina la posiciona como uno de los más vulnerables frente a sus pares, sobre todo por no tener acceso al mercado de capitales internacional. En momentos en que comenzó la negociación con el FMI y en el mundo sigue latente el riesgo de la crisis sanitaria, lo que obliga a recalcular todas las proyecciones macro, desde el influyente think tank The Institute of International Finance (IIF), del cual se nutre la banca internacional, evaluaron los posibles escenarios fiscales 2021 que determinan si la inflación se encaminará por debajo de la de 2020 o la superará ampliamente. Al respecto, el estudio “Fiscal Deficit Monetization in Argentina” de los economistas Sergi Lanau, Martín Castellano y Jonathan Fortun concluye que se necesita un ajuste fiscal adicional al presupuestado del 4,5% del PBI para reducir la inflación. “Déficits primarios del 3% al 3,5% del PBI aliviarían la presión sobre la emisión monetaria y ayudarían a bajar la inflación. También reducirían el nivel de riesgo”, señalan los economistas del IIF. Tras modelar distintos escenarios fiscales sostienen que un déficit primario del 4,5% del PBI, junto con una colocación de deuda en el mercado local equivalente al 2,5% del PBI y un aumento de la velocidad del dinero, es decir, una demanda de dinero más débil, podría elevar la inflación al 60% anual.