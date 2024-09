Petroleros de Vaca Muerta reclaman una mejora salarial y evalúan tomar medidas

Marcelo Rucci, titular del sindicato de petroleros privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, criticó a las empresas por el retraso salarial. "No ha mejorado nada (el salario)", dijo.

Petroleros privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa , en el enclave de Vaca Muerta, analizan abrir un nuevo foco de conflicto con las empresas por la falta de respuestas al reclamo salarial. "Ahora que la industria tiene beneficios, no se reconoce a los trabajadores" , denunció el titular del sindicato, Marcelo Rucci. Las empresas apuntan a superar el millón de barriles en la próxima década.

El Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa lanzó duras advertencias sobre un posible conflicto en la industria petrolera. "Si no hay puertas para abrir, el único camino que queda es el conflicto", dijo en un mensaje dirigido hacia las empresas que, según él, no han dado respuestas a los reclamos salariales y laborales.

"No ha mejorado nada (el salario)", dijo el sindicalista , en pie de lucha con las compañías del sector. "La única área donde avanzamos fue en seguridad, y eso porque tuvimos que ponernos firmes tras una seguidilla de accidentes fatales. Ahora, al menos, el trabajador vuelve a su casa. Antes, volvían mutilados o directamente no volvían", añadió

"El esfuerzo de los trabajadores es inmenso, pero las empresas no están dispuestas a devolver ese esfuerzo. Nos hemos pasado años sosteniendo a esta industria, incluso cuando los salarios eran miserables", afirmó Rucci en una entrevista para el programa "Desafío Energético" de Canal 9 de Neuquén, refiriéndose a la crisis durante la pandemia y el impacto en los sueldos. "Hemos llegado a cobrar solo el 50% de los salarios, y ahora que la industria tiene beneficios, no se reconoce a los trabajadores. Es inaceptable", agregó.

La frustración del sindicalista también se enfocó en la incongruencia entre los éxitos de la industria y el tratamiento a los empleado. "Mientras el país celebra sus récords de exportación de petróleo y gas, los trabajadores seguimos sin ver un peso de todo eso. Parece que no necesitan trabajadores, sino esclavos", denunció Rucci con dureza.

El líder sindical enfatizó que los trabajadores están cada vez más al margen de las decisiones importantes de la industria. "Nos tienen a un costado. Cualquier negocio o acuerdo se hace sin contar con los trabajadores. Es como si no fuéramos parte de todo este crecimiento. Hasta que no se empiece a trabajar con respeto hacia nosotros, la industria no va a despegar como corresponde".

Vaca Muerta: fuerte expectativa de los empresarios para llegar al 1 millón de barriles de petróleo

En el marco de la celebración de los 110 años de Shell Argentina, empresarios del sector se mostraron optimistas de cara al futuro, soñando con pasar a ser de un país con petróleo a un país petrolero.

El más entusiamado fue el presidente de YPF, Horacio Marín, quien aseguró que están apunto de cerrar acuerdos comerciales con India, Alemania y Hungría para la venta de GNL argentino y reiteró que con la profundización de la actividad en Vaca Muerta más los planes del Gas Natural Licuado se el sector energético exportará u$s30.000 millones.

"Vaca Muerta tiene que pasar a fase de desarrollo, estoy convencido que vamos a tener el GNL con 30 millones de toneladas y que Argentina va a pasar el millón de barriles en la década que viene, que empecemos a exportar 30.000 millones de dólares en energía, a partir de 2031 y a eso, lo vamos a hacer entre todas las compañías”, sostuvo durante un panel mano a mano con el periodista José del Río.