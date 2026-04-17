Las empresas navieras solicitaron indicaciones para atravesar el estrecho de Ormuz

Fuentes de la Organización Marítima Internacional (OMI) indicaron que diversas empresas "se encuentran verificando" el anuncio de la reapertura del canal marítimo. A su vez, la Asociación Noruega de Armadores señaló que se deben aclarar varios aspectos antes de que algún buque pueda transitar por la zona.

Las compañías navieras recibieron con cautela el anuncio de Irán de que el estrecho de Ormuz está abierto a partir de este viernes. Fuentes vinculadas a las empresas afirmaron que necesitan aclaraciones antes de que sus buques atraviesen el punto de entrada al golfo Pérsico .

El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi , declaró el viernes que la vía navegable estará abierta a todos los buques mercantes durante los 10 días de alto el fuego acordado en el Líbano, provocando una caída de los precios del petróleo y otras materias primas, mientras que los mercados bursátiles subían.

"Actualmente estamos verificando el reciente anuncio relativo a la reapertura del estrecho de Ormuz, en lo que respecta al cumplimiento de la libertad de navegación para todos los buques mercantes y la seguridad del paso", sostuvo el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el organismo de la ONU encargado del transporte marítimo, Arsenio Domínguez .

La Asociación Noruega de Armadores señaló que se deben aclarar varios aspectos antes de que ningún buque pueda transitar por el estrecho, entre ellos la presencia de minas, las condiciones impuestas por Irán y la aplicación práctica.

"Si esto supone un paso hacia la apertura, es una noticia positiva", afirmó por su lado el director ejecutivo de la asociación, Knut Arild Hareide , que representa a 130 empresas con unos 1500 buques. A su vez, un portavoz del grupo naviero alemán Hapag-Lloyd indicó que están evaluando la situación y "probablemente pasaremos pronto".

Actualmente las empresas están verificando la reapertura del estrecho "para todos los buques mercantes y la seguridad del paso", sostuvieron desde la OMI.

Todos los buques comerciales, incluidos los estadounidenses, pueden navegar por el estrecho, aunque sus planes deben coordinarse con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), según declaró a Reuters un alto funcionario iraní. El tránsito se limitará a las rutas que Teherán considere seguras y los buques militares estarán prohibidos, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/araghchi/status/2045121573124759713&partner=&hide_thread=false In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Guerra en Medio Oriente: Irán anunció que reabrió el estrecho de Ormuz

El ministro de asuntos exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, confirmó que Irán reabrirá el Estrecho de Ormuz para todos los buques comerciales durante el período del alto al fuego. Según detallaron desde Teherán, la medida llega en respuesta al cese temporal de hostilidades anunciado en el Líbano, que se extenderá durante 10 días.

"De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán", precisó el ministro iraní a través de un mensaje en su cuenta de X.

Estados Unidos e Irán afrontan días de acercamientos en las negociaciones, tras lo que fue la primer ronda fallida de la semana pasada. Sin embargo, la situación entre Israel y el Líbano tensó las conversaciones entre Teherán y Washington, en medio de un alto al fuego que pendía de un hilo y con el peso del impacto que genera la situación en el paso marítimo en los mercados globales.



