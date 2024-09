Gabriel Abalos, el hombre de YPF al frente de la nueva empresa para el GNL y el Vaca Muerta Sur

Gabriel Abalos dijo que el Vaca Muerta Oleoducto Sur y el ARGLNG son dos proyectos que "no solo son muy relevantes para YPF sino para Argentina".

El terremoto que generó Petronas a fines de la semana pasada no tiene fin. Las dudas de la empresa malaya sobre acompañar o no a YPF en la creación de una planta de GNL en Río Negro obligó a la petrolera nacional a tomar una drástica decisión, la creación de una empresa enfocada únicamente en el Gas Natural Licuado.

Petronas no está convencida de impulsar ahora una megaobra de u$s30.000 millones en Argentina y está evaluando retirarse del proyecto y desistir del Memorando de Entendimiento ya firmado. Los malayos desean estirar el plazo de construcción y preveer una puesta en marcha al año 2045 . Pero YPF lo quiere tener operativo al 2031. Hasta noviembre Petronas tiene tiempo de responder si continúa o se baja.

Los fraceses ya anticiparon que buscarían focalizarse en la exportación a Chile y Brasil por gasoductos. Los estadounidenses de ExxonMobil pusieron hace tiempo un cartel de vende a sus activos en Vaca Muerta y tampoco estarían interesados. Los angloholandeses admiten interés real. Y en Chevron se mantienen en misterioso secreto.

Para qué YPF creó una nueva sociedad

Con la sociedad Sur Inversiones Energéticas el directorio de YPF busca blindar los proyectos de Gas Natural Licuado. Este blindaje tiene dos objetivos. Uno es que el avance de los proyectos no dependa del humor de la petrolera malaya. El otro es que el valor de las acciones de la petrolera estatal se vea lo menos dañada posible por estas idas y venidas.

La creación de una nueva empresa refleja la determinación de YPF de avanzar con sus planes estratégicos, asegurando la viabilidad del proyecto de GNL.

Además de atraer nuevos socios internacionales, la empresa busca diversificar sus fuentes de financiamiento, subrayando el valor de Vaca Muerta como una de las mayores reservas de gas no convencional a nivel global, y su potencial para transformar el desarrollo económico y energético de Argentina.

Cuáles serán las funciones de Sur Inversiones Energéticas

Algunas de sus funciones son la construcción y/o contratación de instalaciones de GNL; la construcción de infraestructura de transporte o contratación de la ya existente; procesamiento y licuefacción de gas natural; compra y comercialización de GNL; contratación de fletes marítimos bajo cualquier modalidad; entre otras.

"Para el desarrollo de los negocios que estén vinculados a las actividades mencionadas, la Sociedad podrá celebrar todo tipo de contratos y realizar operaciones financieras en general, préstamos, aportes de capital a empresas y/o financiación de cualquier tipo a personas jurídicas, para el desarrollo de negocios realizados o realizarse que estén vinculados a las actividades listadas precedentemente, con exclusión de las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso público. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, obligaciones y ejercer todos aquellos actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto", reza la publicación en el Boletín Oficial.

Quiénes son los ejecutivos al frente de Sur Inversiones Energéticas

El presidente de Sur Inversiones Energéticas es Gabriel Abalos, actual Project Finance Manager de YPF, mientras que el vicepresidente, Hernán Polverini, gerente de Business Development de la petrolera. Como director titular quedará José Rico, mientras que de suplentes estarán Paola Garbi y Carlos San Juan.

El quilmeño Abalos es contador público de la UBA, con un posgrado en Finanzas Corporativas. Durante casi 16 años participó de la negociación y planificación financiera de YPF hasta llegar a ser uno de los máximos responsable del área.

En todo ese tiempo tuvo un rol destacado en la emisión de más de 50 bonos en los mercados de EEUU, Europa y Argentina, pero también trabajó en la ejecución de financiación de proyectos, gestión de la relación bancaria, la mesa de operaciones y hasta fue el administrador de portafolio del Fondo de Pensiones YPF de más de u$s100 millones.

Su larga experiencia y trayectoria lo llevó a tener vínculos directos en nombre de YPF con directivos del NYSE, SEC, BASE y la CNV.

Por su conocimiento y habilidad, tras los 16 años en YPF S.A. pasó a YPF Luz, donde realizó las mismas tareas financieras durante seis años más. "Luego de seis años de contínuo crecimiento he concluido una etapa maravillosa de mi carrera profesional en YPF Luz", publicó en sus redes al despedirse cuatro meses atrás.

Qué dijo Gabriel Abalos al dejar YPF Luz para asumir los proyectos de GNL y Vaca Muerta Oleoducto Sur

"Allá en los comienzos, me uní a un pequeño grupo de profesionales con el sueño de crear una nueva compañía de energía electrica con una vision distinta, con el objetivo de tener un balance entre la eficiencia de generación térmica y renovable para una demanda creciente del mercado argentino, pero siempre bajo la premisa de tener una rentabilidad sostenida que nos permitiera cumplir con todos los compromisos que asumiéramos", señaló.

Y continuó: "Despues de solo 6 años aquel proyecto dejo de serlo como tal para ser una de las compañias de generación eléctrica mas grandes del país, con un super equipo de profesionales de mas de 300 personas, con generación de fondos cercana a los 400 millones de dólares y con actividad en gran parte del país".

"Como siempre les dije a mis compañeros y amigos de ruta -prosiguió-, en este camino lo mas importante para mí es sentir el orgullo de pertenecer a un equipo con el mismo objetivo de hacer siempre las cosas de manera correcta a pesar de los obstáculos que se puedan presentar. Y precisamente ese es el sentimiento que siempre tuve en YPF Luz".

Al momento de agradecer recordó a su equipo de "Finanzas/Tesoreria/Seguros por estos años de compromiso, dedicación profesional y compañerismo, para los que aún estan hoy y también a los que estuvieron en estos años".

Por útimo, anunció cuáles será sus nuevos desafios dentro de la compañía. "Hoy, con el mismo entusiasmo que tuve cuando me llegue a YPF Luz, vuelvo a YPF, para unirme a los equipos de los increíbles y desafiantes proyectos de Vaca Muerta Sur y LNG, dos proyectos que no solo son muy relevantes para la compañía sino para Argentina. Una vez más, allá vamos, enfrentando un nuevo reto profesional y convencido de que lo sacaremos adelante haciendolo de la manera correcta, como siempre".

De qué se trata el proyecto ARGLNG de YPF

El megaproyecto es crucial para las aspiraciones energéticas de Argentina, que busca posicionarse como un exportador significativo de gas natural licuado. Sin embargo, según versiones periodísticas, Petronas ha expresado dudas debido al entorno económico bajo la nueva administración de Javier Milei.

A pesar de que aún no se ha tomado una decisión oficial por parte de Petronas, YPF reafirmó su compromiso con el proyecto. Horacio Marín destacó en el foro de AmCham que la empresa está dispuesta a continuar con el desarrollo del proyecto, incluso si es necesario incorporar nuevos socios internacionales. "No hay que dramatizar", dijo ante una eventual salida de Petronas. Y subrayó el interés global que ha generado el proyecto ARGLNG, especialmente en mercados clave como India y Europa. Por eso motivo, es que inicia un gira los próximos días por Italia, Alemania, Reino Unido y Hungría.

“En esta primera etapa, estamos trabajando sobre la ingeniería. Para mediados de noviembre tendríamos el valor de la ingeniería de detalle para los barcos licuefactores. Para el desarrollo de esa ingeniería se necesitaría invertir unos u$s200 millones. En ese momento, Petronas tiene la opción de continuar o no con el proyecto. Hay que desdramatizar la situación, son decisiones empresarias”, enfatizó Marín.

Qué dijo Alberto Weretilneck sobre una posible salida de Petronas

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, provincia donde se planea la construcción de la planta, expresó su confianza en que el proyecto se llevará a cabo, con o sin la participación de Petronas.

“No sabemos qué pudo haber pasado porque no tenemos los detalles. Pero de todos modos, como dijo el presidente de YPF, hay plazos que cumplir, que están bien establecidos. De hecho el sitio definitivo no está informado públicamente por YPF. Son distintos procesos en distintos momentos, pero lo más importante es que esto avance, e YPF dijo que se iba a cumplir con todo, incluso con la contratación de la ingeniería del proyecto. No hay que tener ningún tipo de preocupación”, insistió Weretilneck.

La planta de licuefacción estaría ubicada en Punta Colorada, cerca de la localidad de Sierra Grande, y su desarrollo se prevé en varias etapas a lo largo de la próxima década. La inversión total será de u$s30.000 millones. En un princio, antes de tener la planta construida, se utilizarán barcos de licuefacción para exportar el gas de Vaca Muerta.

Este proyecto no solo representa una oportunidad económica significativa para la región, sino que también podría transformar a Argentina en un actor clave en el mercado global de GNL.