Marcelo Mindlin habla de todo: cepo, GNL, tarifas, renovables, RIGI, Vaca Muerta, Riesgo País, inversiones, cobre y el oleoducto Sur

Marcelo Mindlin: Lo que vemos hoy son 31 generadores de 4,5 megawatts, que es la mitad de la capacidad total que podemos hacer en este campo y dada la infraestructura y las líneas de alta tensión que hemos hecho. Así que la idea es una segunda etapa de otros 31 generadores y obviamente como la demanda industrial está en un mercado libre, tiene sus tiempos para ir absorbiendo la nueva energía, hay que darle tiempo para construir la segunda etapa. Lo importante que la zona tiene gran capacidad de recursos eólicos, aunque está saturada la evacuación. Esa restricción la hemos sorteado al elevar directamente a 500 kilovoltios, con la línea privada de 9 kilómetros que hicimos. Eso nos va a permitir evacuar la segunda parte cuando la haga.

P.: ¿Qué desafío ve en lo que es energía eléctrica?

M.M.: El gran desafío es la infraestructura en transmisión y en las estaciones de transformación que entran a la ciudad de Buenos Aires. En el 2005, cuando entramos en Edenor, indicaban que las tres estaciones de transformación de entrada a la Ciudad estaban prácticamente saturadas. Pasaron 20 años y no hemos logrado hacer como país la cuarta estación de transformación de entrada a Buenos Aires. El desafío es justamente hacer una nueva línea de alta tensión en 500 kilovolts, que parte de esta zona y la Patagonia, y la estación de transformación para que entre a la Ciudad.

P.: En su discurso durante la inauguración reflejó un respaldo al Presupuesto 2025 del Gobierno y su política de déficit cero…

M.M.: Lo que dije en mi discurso es que hay una política económica de reducir el gasto público, de eliminar el déficit fiscal, y eso genera un sacrificio a toda la población, especialmente a los más vulnerables. También entiendo que por lo que veo en las encuestas hay un apoyo a esa política por parte de la población y que como empresarios tenemos una obligación, un deber, que es invertir para justamente generar empleo y actividad y hacer menos duro ese esfuerzo.

P.: ¿Están dadas las condiciones para invertir o falta algo todavía?

M.M.: Nosotros estamos invirtiendo. Otras empresas verán cómo lo hacen. Vaca Muerta es un boom, están todas las empresas invirtiendo. En el sector privado estamos haciendo dos oleoductos, uno que viene a Bahía Blanca y otro que comenzará a construirse y que ira a Punta Colorado (N. del R. a Sierra Grande, Río Negro) para duplicar las exportaciones de petróleo. Con TGS además hicimos una iniciativa privada para invertir 700 millones de dólares en gas. Entiendo que en el sector energético hay inversiones que ya se están realizando.

P.: ¿Afecta el cepo al dólar a esas inversiones?

M.M.: El cepo es más un problema para las empresas extranjeras, que para el sector argentino. Nosotros hemos invertido a lo largo de los últimos 20 años con cepo y sin cepo. Claramente yo no tengo una casa matriz que me pide dividendos en dólares, así que entiendo que la eliminación del cepo es muy importante y va a habilitar o va a permitir que las inversiones de empresas extranjeras sean mayores que las actuales.

P.: ¿Y qué necesita para avanzar con la segunda etapa del parque eólico?

M.M.: Necesitamos que la demanda industrial absorba esta mayor oferta de energía, y una vez que están los contratos hechos podemos pasar a la segunda etapa. En menos de un año y medio, dos años, estamos empezando la segunda etapa. Pero depende del crecimiento económico, depende de esa demanda industrial, de los cambios regulatorios.

image.png Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, con el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González.

P.: ¿Cómo recibió la reglamentación de la ley Bases, los últimos cambios a la Ley de Hidrocarburos y la aprobación del RIGI? ¿Cree que va a darle otro impulso a las inversiones en Vaca Muerta?

M.M.: Si, va a dar otro impulso. Yo puedo hablar del sector energético, pero también entiendo que hay inversiones muy grandes en minería y en otros sectores. Hay un boom de inversiones, todos los productores de petróleo y de gas están no solamente invirtiendo en pozos, sino también participando en infraestructura que permite evacuar ese petróleo y ese gas. El RIGI acelera estas inversiones en el sector energético, en Vaca Muerta y en otros sectores, es un factor que va a dinamizar y acelerar esas inversiones.

P.: Usted dio un mensaje alentador para el empresariado a invertir…

M.M.: El mensaje que di a los empresarios está apuntado a que nosotros como empresarios en Pampa Energía y en TGS, estamos muy contentos y orgullosos de seguir invirtiendo. Sentimos que así como acompañamos a la comunidad en programas educativos o como sucedió con el temporal en Bahía Blanca (N. del R. asistieron a la comuna bahiense con más de $1.500 millones), creemos que estamos cumpliendo nuestro rol.

image.png Pampa Energía inauguró en Bahía Blanca el sexto parque eólico de la compañía.

P.: ¿Tiene proyectos para mejorar la evacuación de gas y petróleo de Vaca Muerta?

M.M.: Todos los estamos estudiando y algunos están en etapa preliminar. Hay una obra, una iniciativa privada, de TGS que ya es pública, que es invertir u$s700 millones de dólares para aumentar la capacidad de transporte de Neuquén en 14 o 15 millones de metros cúbicos de gas por día. Después tenemos proyectos para el procesamiento de gas en Tratayén de TGS, y estamos en el oleoducto grande que está liderando YPF (Vaca Muerta Sur).

P.: En el Vaca Muerta Sur ingresan con 10%, ¿por qué no más participación?

M.M.: Porque esto es un proyecto de una cantidad tal, que con el 10% satisfacemos nuestras necesidades de transporte. Y un 10% te da una posición en el directorio. Es un proyecto que está siendo liderado por YPF, un trabajo muy bueno. Nosotros como productores acompañamos, y obviamente todos los productores acompañan porque necesitan esa capacidad de transporte.

image.png El nuevo parque eólico cuenta con una potencia instalada de 140MW, equivalentes al consumo aproximado de 200.000 hogares.

P.: ¿Qué le pareció la presentación del Presupuesto 2025?

M.M.: Fue una presentación sobre todo de las bases, más que el Presupuesto. (El Presidente Javier Milei) presentó conceptos muy sólidos de equilibrio fiscal a ultranza. Eso creemos nosotros que va a generar una caída del riesgo país, y por lo tanto más facilidad para obtener financiamiento.

P.: ¿Y qué le pareció las metas de inflación o del tipo de cambio?

M.M.: Nosotros invertimos con todos los presupuestos en los últimos 20 años. Algunos fueron bien hechos, otros no.

P.: ¿Están pensando en participar del negocio del GNL? ¿Sigue en pie la propuesta de construir una planta escalable onshore?

M.M.: Nos dimos cuenta que los proyectos modulares pequeños son muy caros e ineficientes, por lo cual vamos a analizar si nos sumamos a alguno de los otros proyectos de licuefacción.

P.: ¿Puede ser la de PAE con la firma noruega Golar?

M.M.: Todos los que están dando vuelta los vamos a analizar y vamos a tomar una decisión.

P.: Habló de una baja en el riesgo país, ¿usted cree fundamental tener estabilidad para los próximos años para tener mejor actividad empresaria?

M.M.: Obviamente, porque en algún momento el país tiene que emitir deuda soberana para poder pagar los vencimientos de capital, por lo cual el Gobierno mismo ha dicho que si bien en el 2025 tiene cubiertos todas sus necesidades, en algún momento, desde el principio del 2026, tiene que salir al mercado de crédito internacional. Tiene sentido la caída de riesgo país, es crucial. El Gobierno dice que tiene los dólares en el Banco Central para pagar los vencimientos

P.: Ustedes fueron recientemente al mercado, ¿está accesible?

M.M.: Pampa acaba de colocar un bono que pagó 8,25% al 2031, que son siete años. Con lo cual, el sector privado ya está teniendo acceso al crédito. La verdad que empresas como Pampa, que se están financiando desde el 8 y pico, marcan que si uno tiene una trayectoria y un crédito, puede acceder al mercado de capitales y financiar estas inversiones.

image.png Marcelo Mindilin con un grupo de estudiantes y becarios de Bahía Blanca que reciben formación profesional con programas de Pampa Energía.

P.: ¿Tiene algún interés en particular con proyectos de minería?

M.M.: Tenemos un yacimiento de cobre en Mendoza, súper preliminar, recién empezamos a explorar, con lo cual no tenemos la menor idea si hay ahí un proyecto viable o no. Estamos en la etapa recontra exploratoria.

P.: ¿Qué expectativa hay en el sector privado sobre trabajar con el sector público?

M.M.: La expectativa es justamente que la intervención estatal baje y nos deje el camino más libre para hacer las inversiones, cosa que está pasando. Por ejemplo, nosotros presentamos una estrategia privada (por el proyecto de TGS). Ahora el Gobierno tiene que agarrar esa estrategia privada y convertirla en un pliego, hacer una licitación para que compitan y que coticen todas las empresas que quieran. Nosotros podemos dar el puntapie inicial, pero necesitamos que el Gobierno levante el guante y haga la licitación. TGS dejó de pagar dividendos, estamos invirtiendo todo lo que generamos, estamos reinvirtiendo en el país como en la necesidad privada.

P.: Por los datos del Presupuesto no parece que se vaya a sacar mucho el pie del Estado en las retenciones, ¿qué espera?

M. M.: Es una pregunta más para economistas, pero las retenciones en petróleo y en gas son mucho más bajas que en el campo, afectan distinto. Obviamente no son buenas, pero no son como el 33% en la zona del agro. No creo en la posibilidad de que las suban para poder cumplir con los números.