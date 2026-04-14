Diego Santilli anticipó que el Gobierno impulsará una reforma tributaria en el Congreso + Seguir en









El ministro del Interior aseguró que la Casa Rosada buscará llevar al Congreso un proyecto para profundizar la baja de impuestos. Además, planteó que el debate deberá involucrar a Nación, provincias y municipios.

Diego Santilli habló en el AmCham Summit 2026 y adelantó uno de los próximos ejes económicos del oficialismo. Mariano Fuchila

El Gobierno nacional buscará avanzar en los próximos meses con una reforma tributaria en el Congreso. Así lo aseguró el ministro del Interior, Diego Santilli, durante su participación en el AmCham Summit 2026, donde además sostuvo que el oficialismo trabaja para reunir consensos con gobernadores y legisladores.

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Según explicó el funcionario, la iniciativa forma parte de un paquete de cambios estructurales que la Casa Rosada considera prioritarios para mejorar la competitividad y apuntalar la actividad económica. En ese marco, planteó que la discusión impositiva no debe limitarse a la órbita nacional: “La reforma fiscal es clave en la Argentina, porque el esfuerzo debe verse en las tres dimensiones: nación, provincia y municipios”, sostuvo.

Santilli indicó que la intención oficial es trasladar ese debate al Parlamento y remarcó que el Ejecutivo apuesta a construir acuerdos políticos para concretarlo. En ese sentido, vinculó la propuesta con otras reformas que el Gobierno considera necesarias, entre ellas una modernización laboral, con el argumento de que ambas podrían favorecer la generación de empleo formal y un marco más competitivo para la producción.

Durante su exposición, el ministro también aseguró que ya observan señales positivas en la recaudación de algunas jurisdicciones y mencionó como sectores estratégicos para el desarrollo a oil and gas, la minería, la agroindustria y la economía del conocimiento. A la vez, destacó el trabajo con gobernadores de distintas provincias, en especial en regiones vinculadas al desarrollo energético y minero, como Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy.

En paralelo, Santilli buscó despejar dudas sobre la marcha de la administración nacional en medio de la investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El ministro sostuvo que la gestión “no para un minuto” y afirmó que el Presidente transmitió la decisión de seguir adelante con la agenda oficial. No obstante, el eje de su intervención estuvo puesto en la necesidad de consolidar reformas de fondo que, a juicio del oficialismo, permitan sostener la disciplina fiscal y reordenar el esquema tributario.

Patricia Bullrich, en AmCham: "Inviertan, inviertan que la Argentina hoy tiene estabilidad" La senadora Patricia Bullrich participó este martes de el encuentro AmCham Argentina, donde intercambio una serie de preguntas y respuestas breves moderado por una reportera, en el que compartió panel con el senador del bloque radical Eduardo Vischi y abordó el rol del Congreso en la consolidación de un marco de previsibilidad económica e institucional. Bullrich destacó la importancia de construir consensos legislativos para llevar a cabo políticas de Estado, a largo plazo: “Nuestro objetivo en el Congreso, junto con Diputados, es lograr la máxima posibilidad de que los acuerdos internacionales salgan por unanimidad, para que no sean modificados en el tiempo”. En ese sentido, puso como ejemplo el acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, que —según señaló— contó con un amplio respaldo parlamentario: “Es un acuerdo que le va a permitir a la Argentina alcanzar un 90% de apertura en importaciones y exportaciones”. Asimismo, remarcó la relevancia de avanzar en otros instrumentos clave para la integración económica, como el acuerdo de patentes, “con casi 30 años de atraso”, y los convenios bilaterales, entre ellos el alcanzado con EEUU que permitirá ampliar el intercambio de más de 1600 productos. “Estos acuerdos le dan al país seguridad jurídica, rule of law y previsibilidad”, afirmó. Y concluyó: “La modernización laboral está hoy en manos de las empresas. Anímense a contratar, a invertir, a generar empleo. La Argentina está ofreciendo estabilidad y reglas claras. Es el momento de dar el paso”.