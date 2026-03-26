Plazo fijo sin cambios: cómo operan los principales bancos hoy, jueves 26 de marzo + Seguir en









Las entidades mantienen tasas estables para depósitos a 30 días y los ahorristas siguen de cerca el rendimiento real frente a la inflación.

Las tasas del plazo fijo se ubican por debajo del 25% en los principales bancos. Depositphotos

En un escenario financiero donde cada movimiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se sigue con lupa, los plazos fijos atraviesan una jornada sin sobresaltos. Este jueves 26 de marzo, los principales bancos del país mantienen las tasas nominales anuales sin modificaciones, en línea con la tendencia de las últimas semanas.

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La estabilidad puede parecer una buena noticia para quienes buscan previsibilidad, pero también deja expuesta una tensión de fondo, ya que el rendimiento real frente a la inflación. Para muchos ahorristas, el plazo fijo sigue siendo una opción segura, aunque el margen de ganancia, en términos reales, es cada vez más ajustado.

plazo fijo inversiones Depositphotos Según los datos publicados por el Banco Central, las entidades financieras continúan ofreciendo tasas similares para depósitos a 30 días, el plazo más elegido por el público. Aun así, hay diferencias entre bancos, montos mínimos y canales de constitución, lo que obliga a mirar fino antes de decidir dónde colocar el dinero.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 26 de marzo En la jornada de este jueves 26 de marzo, las tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos tradicionales se ubican en torno al 110% al 120%, dependiendo de la entidad y del tipo de cliente. Los bancos más grandes, como Banco Nación, Banco Provincia o Santander, suelen moverse dentro de ese rango, aunque con pequeñas variaciones según promociones o condiciones específicas.

Algunos bancos digitales o entidades más chicas buscan captar clientes con tasas levemente superiores, que pueden escalar hasta el 120% TNA o un poco más. Sin embargo, estas diferencias suelen ser acotadas y no cambian de manera drástica el resultado final.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este jueves 26 de marzo: Banco de la Nación Argentina : 22%

: 22% Banco Santander : 22%

: 22% Banco Galicia : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 21%

: 21% Banco Macro : 24%

: 24% Banco Credicoop : 22%

: 22% ICBC : 23,15%

: 23,15% Banco Ciudad: 21%

1/2 Cómo está el plazo fijo en Argentina Depositphotos 2/2 Depositphotos