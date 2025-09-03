Plazo fijo: cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días en Banco Nación







La calculadora oficial de la entidad muestra que operar online rinde mejor, con una tasa superior y mayor beneficio a lo largo del mes.

Las tasas de interés varían según el método de depósito, por lo que es esencial comparar las opciones disponibles para elegir la más conveniente. Depositphotos

En septiembre 2025, el plazo fijo se mantiene como una de las herramientas más utilizadas por los argentinos para cuidar sus ahorros frente a la incertidumbre económica. Esto se debe a que, en los últimos días, las tasas de interés registraron un nuevo incremento, pese a que tuvieron variaciones a lo largo del año.

En este escenario, el Banco Nación se posiciona como una de las entidades más consultadas, ya que ofrece diferentes alternativas para quienes buscan invertir su dinero de manera segura y con respaldo estatal. La posibilidad de calcular previamente cuánto obtendrás al finalizar el lapso de tiempo, permite tener una idea del rendimiento esperado, convirtiéndolo en un recurso más que atractivo frente a otras opciones financieras.

A continuación, conocé cuánto ganarías con un depósito de $1.000.000 a 30 días, tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA) de la entidad bancaria.

Plazo fijo en Banco Nación 2025: cuánto ganás hoy con $1.000.000 en 30 días De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, una inversión de $1.000.000 a 30 días puede generar diferentes rendimientos según el canal elegido para la operación. Si el depósito se realiza de manera presencial en una sucursal, la TNA es del 32,5%. Bajo este esquema, al cumplirse el mes, el inversor recibe $26.712,33 de intereses, alcanzando un total de $1.026.712,33.

En cambio, si se lleva a cabo de forma electrónica, ya sea a través de home banking o la aplicación móvil de la entidad, la rentabilidad mejora de manera considerable. La TNA asciende al 47% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) llega al 58,59%. Esto significa que, en solo 30 días, la ganancia es de $38.630,14, con un monto final de $1.038.630,14. La diferencia entre ambos canales se explica por la política del banco de incentivar las operaciones digitales, que resultan más rápidas y reducen costos operativos.