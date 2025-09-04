Plazo fijo: cuánto gano si deposito $700,000 a 30, 60 o 90 días en Banco Nación







Con las nuevas tasas en alza, la entidad ofrece distintas opciones para calcular el rendimiento de tu inversión inicial.

Enterate de cuanto podes generar colocando tu plata en plazo fijo.

En medio de un contexto electoral y de movimientos constantes en la economía, muchos argentinos buscan alternativas que les permitan ahorrar dinero de manera segura. Una de las más elegidas en Argentina sigue siendo el plazo fijo, que permite conocer de antemano cuánto se va a cobrar al final del período pactado.

Dentro del sistema bancario nacional, el Banco Nación es conocida como una de las entidades de referencia, ya que mezcla el respaldo estatal con diversas posibilidades de inversión. Con la última suba de tasas y el simulador que tiene la página oficial del banco, se vuelve atractivo estimar cuánto se puede obtener al depositar una suma inicial de $700.000 por distintos lapsos.

Plazo fijo en Banco Nación 2025: cuánto ganás hoy con $700.000 en 30, 60 o 90 días Los cálculos se realizan tomando como base la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente y el canal elegido para constituir el depósito, ya que no es lo mismo hacerlo en una sucursal que de manera online.

A 30 días: En ventanilla, la TNA es de 32,50% y deja una ganancia de $18.698,63 . Entonces el total al vencimiento sube a $718.698,63.

. Entonces el total al vencimiento sube a Si se hace por home banking, la tasa mejora al 47,00%. Esto representa $27.041,10 de interés, alcanzando un monto final de $727.041,10.

A 60 días: En sucursal, la TNA es de 32,75%. La inversión genera $37.684,93 , lo que lleva el total a $737.684,93.

, lo que lleva el total a Online, la TNA se ubica en 46,00% y otorga $52.931,51 de rendimiento, con un monto acumulado de $752.931,51. A 90 días: Presencialmente, la tasa se mantiene en 32,75%. La ganancia proyectada es de $56.527,40 , sumando un total de $756.527,40.

, sumando un total de En modalidad digital, la TNA llega al 46,00%. El interés obtenido es de $79.397,26, elevando el resultado final a $779.397,26. La diferencia entre operar en una sucursal o hacerlo de forma electrónica es muy notoria, ya que los canales digitales ofrecen un rendimiento considerablemente mayor.

