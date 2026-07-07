El plazo fijo en pesos continúa entre las opciones más elegidas por quienes buscan obtener una renta, sin asumir grandes riesgos. Durante julio de 2026, las entidades financieras volvieron a actualizar las tasas de interés para este instrumento, por lo que el rendimiento final depende del banco elegido.
Plazo Fijo: cuánto gano si deposito $800.000 a 30 días en julio de 2026
La principal forma de inversión elegida por los argentinos a lo largo de los años continúa en vigencia, con diferencias en tasas de acuerdo a cada entidad bancaria.
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Cada institución aplica una Tasa Nominal Anual (TNA) diferente, una situación que genera diferencias en la ganancia obtenida al finalizar el plazo de 30 días. Por ese motivo, comparar las alternativas disponibles permite conocer qué entidad ofrece un mayor retorno para una inversión del mismo monto.
En el caso de un depósito de $800.000 a 30 días, los intereses varían de acuerdo con la tasa informada por cada banco. Algunas entidades también distinguen entre clientes y no clientes, con rendimientos distintos según la condición del inversor.
Top 10 bancos mayor volumen de depósitos
Entre los bancos con mayor volumen de depósitos del sistema financiero se reflejan distintas tasas para los plazos fijos tradicionales. Esa diferencia impacta de manera directa en el interés que recibe el ahorrista al vencimiento de la colocación.
Para una inversión de $800.000 durante 30 días, los rendimientos aproximados son los siguientes:
- Banco de la Nación Argentina (19%): $12.493
- Banco Galicia (17,5%): $11.507
- BBVA (18,75%): $12.329
- Banco Santander (16%): $10.521
- Banco Provincia (19,5%) - clientes: $12.822
- Banco Provincia (21%) - no clientes: $13.808
- Banco Macro (19,5%): $12.822
- ICBC (17,2%): $11.310
- Banco Ciudad (17%): $11.178
- Banco Patagonia (16%): $10.521
- Banco Credicoop (17,5%): $11.507
¿Es decir?: se ve en los datos que, dentro de este grupo de entidades, las propuestas no son uniformes. Mientras algunos bancos pagan tasas cercanas al 16%, otros alcanzan el 21% para determinados perfiles de usuarios, lo que incrementa la rentabilidad de la inversión en el mismo período.
La comparación cobra relevancia porque una diferencia de algunos puntos porcentuales en la TNA modifica el interés acreditado al finalizar los 30 días. Antes de constituir un plazo fijo, conviene verificar cuál es la tasa vigente que informa cada entidad.
Otros bancos con sus TNA
Además de los bancos con mayor participación en depósitos, otras entidades financieras también publican sus tasas para los plazos fijos online. En varios casos, las TNA superan las ofrecidas por los principales bancos del sistema.
Los rendimientos aproximados para un depósito de $800.000 a 30 días son los siguientes:
- Banco BICA (22%): $14.466
- Banco CMF (22%): $14.466
- Banco Comafi (17%): $11.178
- Banco de Comercio (19%): $12.493
- Banco de Formosa (18,5%): $12.164
- Banco de la Provincia de Córdoba (20,75%): $13.644
- Banco del Chubut (18,5%): $12.164
- Banco del Sol (23%) - clientes: $15.123
- Banco del Sol (21%) - no clientes: $13.808
- Banco Dino (20%): $13.151
- Banco Hipotecario (17%) - clientes: $11.178
- Banco Hipotecario (20,5%) - no clientes: $13.479
- Banco Julio (19%): $12.493
- Banco Mariva (21%): $13.808
- Banco Masventas (19%): $12.493
- Banco Meridian (22,5%): $14.795
- Banco Provincia de Tierra del Fuego (19%) - clientes: $12.493
- Banco Provincia de Tierra del Fuego (15%) - no clientes: $9.863
- Banco Voii (22%): $14.466
- Bibank (21%): $13.808
- Crédito Regional Compañía Financiera (23%): $15.123
- Reba (23%): $15.123
Las cifras informadas permiten observar una oferta amplia de tasas para el mismo plazo de inversión. Algunas entidades superan el 22% de TNA, otras en cambio mantienen porcentajes inferiores, con diferencias visibles en el interés que recibe el ahorrista.
La elección del banco influye en el resultado final de la colocación. Un depósito del mismo monto y por el mismo plazo puede generar ganancias distintas, según la política de tasas de cada entidad financiera.
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