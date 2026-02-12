Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, jueves 12 de febrero + Seguir en









El depósito a plazo fijo sigue siendo uno de los refugios preferidos para quienes no quieren complicarse con instrumentos más sofisticados. Abrirlo lleva pocos minutos desde el homebanking y, en general, no exige conocimientos financieros, ya que se elige monto y plazo. En un contexto económico donde la inflación todavía condiciona decisiones cotidianas, muchos ahorristas vuelven a mirar esta herramienta para “estacionar” pesos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene la modalidad de constitución digital entre entidades, lo que permite crear colocaciones incluso sin ser cliente del banco elegido. Ese esquema empujó la competencia entre bancos, ya que cada uno ajusta su rendimiento para atraer depósitos.

Plazo Fijo Plata Sin embargo, la tasa no es el único factor. En la práctica pesan detalles como acreditación automática al vencimiento, disponibilidad de simuladores, límites mínimos de inversión y la posibilidad de renovación automática. También influye la expectativa inflacionaria.

Tasas del plazo fijo hoy, 12 de febrero 2026 Según los datos del BCRA publica diariamente los rendimientos informados por cada entidad para colocaciones minoristas a 30 días. Los valores cambian con frecuencia y responden a la liquidez del sistema, decisiones de política monetaria y competencia entre bancos.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Actualmente se observa un escenario de tasas diferenciadas entre bancos grandes y medianos. Estos son los porcentajes de Tasa Nominal Anua (TNA) de los principales bancos del país este jueves 12 de febrero:

Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 23%

: 23% Banco Macro : 27%

: 27% Banco Credicoop : 24%

: 24% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

