3 de noviembre 2025 - 10:48

Plazos fijos con tasas por abajo del 35%: cómo operan los bancos este lunes 3 de noviembre 2025

El Banco Central actualizó las tasas de los plazos fijos online: los rendimientos promedio bajan y crece la brecha entre bancos públicos y privados.

La colocación de plazos fijos se mantiene como una de las referencias clave para medir el clima financiero en Argentina. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica diariamente un cuadro comparativo con las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos online a 30 días, lo cual permite que los ahorristas evalúen sus opciones en un contexto de inflación elevada y rendimientos que se ajustan.

Este 3 de noviembre de 2025, los datos muestran una tendencia general a la baja en las tasas ofrecidas por los bancos, lo que refleja tanto la presión sobre los rendimientos como la búsqueda de alternativas de inversión por parte de los depositantes. Las variaciones entre entidades son amplias y vuelven clave comparar antes de definir dónde constituye un plazo fijo.

Plazos fijos: así están las tasas de interés en los bancos este 3 de noviembre

La mayoría de las entidades ajustó sus tasas de Tasa Nominal Anual (TNA) a la baja. Aunque el plazo fijo sigue siendo una opción con rendimiento real frente a la inflación, la dispersión entre entidades hace indispensable informarse bien antes de invertir.

Estos son los porcentajes de las principales entidades bancarias de Argentina este lunes 3 de noviembre:

  • Banco de la Nación Argentina: 35%
  • Banco Santander: 29%
  • Banco Galicia: 31%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 31%
  • BBVA: 32%
  • Banco Macro: 33%
  • Banco Credicoop: 33%
  • ICBC: 35,3%
  • Banco Ciudad: 32%
Las tasas del plazo fijo sufrieron una fuerte caída respecto a los últimos días de octubre 2025.

