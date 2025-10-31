Plazo fijo: cuánto gano si deposito $300.000 a 30 días, a través del home banking







El Banco Nación ofrece alternativas para las personas que quieran generar intereses con algún capital extra guardado.

Cuanto gano si invierto $300.000 a 30 días en un plazo fijo. Ámbito

Los plazos fijos se consolidan como una alternativa de inversión segura, en un contexto económico marcado por la inflación. Este instrumento financiero permite depositar un capital por un período determinado y obtener un rendimiento fijo. Aunque la ganancia puede no superar el ritmo de los precios, ofrece estabilidad y previsibilidad, dos aspectos fundamentales para los ahorristas que buscan proteger su dinero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Banco Nación presenta diferentes opciones de plazos fijos, con rendimientos que varían según el canal de contratación. Los clientes pueden elegir entre modalidades presenciales o digitales, cada una con tasas de interés diferenciadas. Esta flexibilidad permite adaptar la inversión a las necesidades y preferencias de cada ahorrista.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo en Banco Nación: cuánto gano si invierto $300.000 a 30 días El Banco Nación ofrece un simulador de plazos fijos que permite calcular las ganancias según el monto y el plazo seleccionado. Para una inversión de $300.000 a 30 días mediante home banking, los resultados son los siguientes:

A través de home banking Intereses generados: $7.273,97

Monto total al vencimiento: $307.273,97

Tasa Nominal Anual (TNA): 29,50%

Tasa Efectiva Anual (TEA): 33,84% Esta modalidad digital brinda comodidad y rapidez, ya que el trámite se realiza completamente en línea sin necesidad de acudir a una sucursal.

Por sucursal Si el plazo fijo se contrata de manera presencial en una sucursal, los rendimientos varían ligeramente. Para el mismo monto y plazo, los valores son:

Intereses generados: $8.630,14

Monto total al vencimiento: $308.630,14

Tasa Nominal Anual (TNA): 35,00%

Tasa Efectiva Anual (TEA): 41,21% Es importante destacar que el dinero depositado no puede retirarse antes del vencimiento. Al finalizar el plazo, el inversor recibe el capital inicial más los intereses acumulados, lo que garantiza un rendimiento seguro y predecible. El Banco Nación pone a disposición herramientas como el simulador de plazos fijos, para que los ahorristas puedan evaluar las ganancias antes de realizar su inversión. Esta opción resulta ideal para quienes buscan protección y rentabilidad en un escenario económico cambiante.