Sólo un banco ofrece tasas por arriba del 35% en el plazo fijo: cuánto gano si invierto $500.000 a 30 días

Una entidad financiera mantiene el rendimiento más alto del mercado para depósitos a corto plazo y supera al resto de los bancos.

Hay un banco que tiene la mejor tasa del mercado para los plazos fijos. Ámbito

Los plazos fijos son las principales opciones de ahorro para quienes buscan hacer crecer su dinero en el contexto económico actual. En octubre y noviembre de 2025, las entidades bancarias ajustaron sus tasas, pero sólo una mantiene un rendimiento que supera el 35% anual.

Esta alternativa es una de las pocas que todavía ofrece una buena ganancia frente a la baja de los intereses en el sistema financiero. Para los que quieran empezar a ahorrar, puede ser una herramienta útil para ganar un ingreso adicional, sin tener que asumir riesgos.

Plazo Fijo Plata El banco que ofrece la tasa más alta en su plazo fijo Entre las principales entidades del país, es ICBC la que se encuentra con la mejor tasa del mercado. Su Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 35,3%, superando el promedio del resto de los bancos. El banco asiático mantiene su política de ofrecer rendimientos competitivos para captar nuevos depósitos, una estrategia que le permitió destacarse frente a los otros bancos.

Para quienes buscan invertir su dinero por períodos cortos, este rendimiento lo vuelve una opción atractiva dentro del panorama financiero actual. Además, el monto mínimo para comenzar una inversión tradicional es muy accesible, lo que permite que cualquier persona pueda probar con una suma ajustada a su situación.

Cuánto gano si invierto $500.000 a 30 días Si una persona deposita $500.000 en un plazo fijo tradicional de 30 días dentro de ICBC, el cálculo estimado es el siguiente:

Interés generado en 30 días: $13.253,42

Monto total al vencimiento: $513.253,42 Aunque en realidad la rentabilidad sigue estando por debajo de la inflación mensual, el plazo fijo sigue siendo una buena alternativa, especialmente para quienes priorizan mantener sus fondos en pesos y disponer de ellos a corto plazo.

