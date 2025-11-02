Banco Nación modificó las tasas del plazo fijo: cuánto gano si invierto $150.000 a 30 días







Una inversión de bajo capital pero que puede generar buenos intereses y así obtener mejores rendimientos.

Los rendimientos de realizar un plazo fijo de $150.000 a 30 días.

Los plazos fijos son una opción de inversión segura en un escenario económico con inflación. Este instrumento financiero permite depositar un capital por un período determinado y obtener un rendimiento fijo. Aunque el retorno puede no superar el aumento de los precios, ofrece seguridad y previsibilidad, aspectos clave para los ahorristas que buscan proteger su dinero.

El Banco Nación ofrece diferentes alternativas de plazos fijos, con rendimientos que varían según el canal de contratación. Los clientes pueden elegir entre modalidades presenciales o electrónicas, cada una con tasas de interés distintas. Esta variedad permite adaptar la inversión a las necesidades y preferencias de cada ahorrista.

El simulador de plazos fijos del Banco Nación permite a los ahorristas evaluar las ganancias antes de realizar su inversión. Esta herramienta resulta útil para quienes buscan protección y rentabilidad en un contexto económico cambiante. La opción electrónica ofrece una tasa de interés más alta, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes prefieren gestionar sus inversiones de manera digital.

tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo en BNA: cuánto gano si deposito $150.000 a 30 días El Banco Nación pone a disposición un simulador de plazos fijos que facilita el cálculo de las ganancias según el monto y el plazo seleccionado. Para una inversión de $150.000 a 30 días, los resultados varían según el canal de contratación:

Por sucursal

Intereses generados: $3.636,99

Monto total al vencimiento: $153.636,99

Tasa Nominal Anual (TNA): 29,50%

Tasa Efectiva Anual (TEA): 33,84% Por home banking (electrónico) Intereses generados: $4.315,07

Monto total al vencimiento: $154.315,07

Tasa Nominal Anual (TNA): 35,00%

Tasa Efectiva Anual (TEA): 41,21% Es importante destacar que el dinero depositado no puede retirarse antes del vencimiento. Al finalizar el plazo, el inversor recibe el capital inicial más los intereses acumulados, lo que garantiza un rendimiento seguro y predecible.