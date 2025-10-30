Cambian los plazos fijos: cómo operan los principales bancos hoy, 30 de octubre 2025







Las tasas superan el 30% anual en la mayoría de los bancos: los rendimientos de la jornada.

El 30 de octubre de 2025, los plazos fijos en pesos continúan siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los argentinos, en un contexto de alta inflación y tasas de interés que buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo. Cada día, miles de personas evalúan si depositar sus ahorros en los bancos resulta más conveniente que otras alternativas financieras, como fondos comunes de inversión o instrumentos ajustados por inflación.

La tendencia de las últimas semanas muestra que los bancos ajustan sus tasas para atraer depósitos, especialmente mediante plazos fijos online, que permiten mejores rendimientos y mayor facilidad para abrir y gestionar cuentas desde dispositivos móviles o computadoras. En un escenario económico cambiante, conocer las tasas actualizadas es clave para decidir cómo y dónde ahorrar.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazos fijos: así están las tasas de interés en los bancos este jueves 30 de octubre Según los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas promedio de los plazos fijos en pesos a 30 días superan el 38% anual en algunos bancos, mientras que los depósitos tradicionales mantienen un rendimiento levemente inferior. Aquí los números correspondientes al día 30 de octubre del 2025:

Banco de la Nación Argentina: 35%

Banco Santander: 32%

Banco Galicia: 31%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 34%

BBVA: 32%

Banco Macro: 43%

Banco Credicoop: 33%

ICBC: 35,3%

Banco Ciudad: 32%

