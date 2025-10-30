El plazo fijo mantiene tasas por arriba del 30%: cuánto gano si deposito $150.000 a 30 días







Gracias a su simulador oficial, el Banco Nación permite estimar cuánto se obtendrá al finalizar el período, brindando previsibilidad al ahorro.

El Banco Nación ofrece distintas opciones para invertir de manera online o en sucursal, con más beneficios para quienes eligen los canales digitales. Depositphotos

En los últimos días de octubre 2025, y en medio de un escenario de inflación e incertidumbre económica, los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos. Y las principales entidades bancarias volvieron a actualizar las tasas de interés de sus depósitos.

De esta manera, el Banco Nación, por su respaldo estatal y la posibilidad de calcular con un simulador oficial cuánto se puede ganar al finalizar el período elegido, se posiciona como una de las más consultadas. Además, fijó los porcentajes por encima del 30% y los clientes tienen la oportunidad de forma presencial o a través del home banking o la aplicación móvil.

A continuación, conocé el detalle de cuánto se obtiene con una inversión de $150.000 en 30 días, según el canal elegido y tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA).

tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo en octubre 2025: cuánto gano si invierto $150.000 a 30 días De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, una inversión de $150.000 a 30 días puede generar distintos rendimientos según la modalidad elegida.

Si el depósito se constituye de forma presencial en una sucursal, la TNA será del 29,50%, que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 33,84%. Con estas condiciones, contarás con $3.636,99 de intereses, por lo que al finalizar recibirás un total de $153.636,99.

Por otro lado, quienes eligen operar a través del home banking o la app oficial, acceden a un beneficio superior. En este caso, la entidad ofrece una TNA del 35% y una TEA del 41,21%, lo que permite obtener $4.315,07 en un mes sobre el dinero inicial. Así, el monto final al vencimiento asciende a $154.315,07. La diferencia entre ambos canales se debe a la política de incentivar las operaciones digitales. Estas transacciones son más rápidas, reducen costos administrativos y, a su vez, permiten a los clientes acceder a mejores ganancias por el mismo capital invertido.