31 de octubre 2025 - 11:39

Fuerte baja en los plazos fijos: cómo operan los principales bancos hoy, 31 de octubre 2025

El Banco Central actualizó las tasas de interés de los plazos fijos a la fecha: los bancos ofrecen rendimientos que rondan el 35%.

Los porcentajes de este viernes 31 de octubre

Depositphotos

Los instrumentos de ahorro en pesos siguen siendo una de las pocas apuestas seguras para los pequeños ahorristas en un escenario de alta volatilidad cambiaria en Argentina. En este contexto, los depósitos a plazo fijo ocupan un lugar clave porque permiten fijar un rendimiento por un período determinado, y se presentan como una alternativa frente a otras vías de inversión de mayor riesgo.

Este viernes 31 de octubre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene activos sus registros sobre los porcentajes de Tasa Nominal Anual (TNA) ofrecida por los bancos para colocaciones a 30 días en pesos. En la práctica, esa información funciona como un referente para comparar cuál entidad ofrece mejor retorno y cuál estrategia conviene al ahorrista.

inversiones plazo fijo

Plazos fijos: así están las tasas de interés en los bancos este viernes 31 de octubre

Según los últimos datos publicados por el BCRA, la tasa promedio para depósitos a 30 días en entidades financieras se ubica alrededor del 35% anual nominal.

Esta cifra refleja el conjunto del sistema, pero muchas entidades ofrecen porcentajes inferiores, en un intento por captar depósitos en un contexto donde la liquidez bancaria y la inflación presentan desafíos.

Estos son los números de las principales entidades bancarias este viernes 31 de octubre:

  • Banco de la Nación Argentina: 35%
  • Banco Santander: 29%
  • Banco Galicia: 31%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 31%
  • BBVA: 32%
  • Banco Macro: 34%
  • Banco Credicoop: 33%
  • ICBC: 35,3%
  • Banco Ciudad: 32%

