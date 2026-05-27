"Rancho Dutton" se convirtió en el estreno de una serie original más visto en Paramount+ + Agregar ámbito en









La serie original estrenó sus dos primeros episodios el viernes 15 de mayo, con nuevos episodios disponibles cada viernes en Paramount+ y emisiones por Paramount Network.

La serie pertenece al universo de Yellowstone.

Rancho Dutton, de Paramount Television Studios y 101 Studios, ha acumulado 12.9 millones de visualizaciones a nivel global en los siete días desde su estreno, convirtiéndose en el lanzamiento de una Serie Original más grande en la historia de Paramount+.

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Además de su desempeño récord en Paramount+, Rancho Dutton también es la serie #1 en streaming, de acuerdo con Nielsen, con base en la audiencia promedio de la semana del 11 de mayo, según datos preliminares.

Rancho Dutton registró 2.9 millones de espectadores totales durante la noche de estreno de su debut de dos episodios en Paramount Network. La serie consiguió el estreno más grande de una nueva serie de cable desde 2023, con 1.9 millones de espectadores para su primer episodio. Además, Rancho Dutton se posicionó como la transmisión de entretenimiento por cable #1 en su día de estreno entre adultos de 18 a 49 años y en audiencia total.

Este lanzamiento récord sigue el impulso de The Madison —el estreno de primera temporada más exitoso de Taylor Sheridan con 8 millones de espectadores en sus primeros 10 días— y de la segunda temporada de Landman, una de las series más importantes de 2025, con 13 semanas consecutivas en el top 10 de series originales de Nielsen.

De qué trata Rancho Dutton En Rancho Dutton, mientras Beth Dutton y Rip Wheeler luchan por construir un futuro juntos —lejos de los fantasmas de Yellowstone— se enfrentan a nuevas y brutales realidades y a un despiadado rancho rival que hará lo que sea necesario para proteger su imperio. En el sur de Texas, la sangre pesa más que el perdón, y el costo de sobrevivir podría ser, justamente, tu alma.

Embed - Trailer Oficial: Peace | Rancho Dutton | Paramount+ La serie original estrenó sus dos primeros episodios el viernes 15 de mayo, con nuevos episodios disponibles cada viernes en Paramount+ y emisiones por Paramount Network. Rancho Dutton es producida por Paramount Television Studios y 101 Studios.

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