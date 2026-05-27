¿Sigue en River o se va? Juanfer Quintero rompió el silencio en medio de los rumores sobre su salida + Agregar ámbito en









El jugador colombiano posteó una historia en su cuenta de Instagram en medio de versiones encontradas sobre su futuro.

¿Sigue en River o se va? Juanfer Quintero rompió el silencio en medio de rumores sobre su salida

Tras confirmarse su ausencia entre los concentrados para el partido de River ante Blooming de esta noche y trascender que tiene practicamente cerrada su salida del club, Juan Fernando Quintero posteó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje de unión. ¿Se queda?

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El jugador colombiano fue convocado para jugar el Mundial 2026 con su Selección y decidió marcharse a su país antes del último partido de River en el semestre. Esto despertó rumores de una pelea con el entrenador Eduardo Coudet, quien no lo tuvo en cuenta en la final del Torneo Apertura (ingresó al minuto 90), y por lo tanto un fin de ciclo en el "Millonario".

"Juanfer" rompió el silencio en las redes sociales esta mañana y publicó un emotivo mensaje hacia los hinchas: “Hola familia RIVERPLATENSE. En las buenas y en las malas mucho más… Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días, el fútbol como en la vida continúa y vamos a seguir dando la pelea!!”, escribió el futbolista en sus historias de Instagram. Y firmó: “Dios los bendiga a todos. Los amo, JF10”.

image Durante los playoff del Apertura, el representante de Quintero, Rodrigo Riep, sorprendió al abrirle la puerta a una salida del zurdo en el mercado de pases. El 10 de River pretende ser titular y jugar casi todos los minutos, pero la opinión de Coudet es muy diferente.

Así las cosas, periodistas que cubren el día a día del "Millonario" dieron por sentada su salida del club y hasta mencionaron una rescisión de contrato acordada entre ambas partes. Recordemos que Quintero volvió a River a mitad de 2025 a cambio de 3,5 millones de dólares, desde América de Cali. Si decide irse, su futuro estaría en la MLS de Estados Unidos.