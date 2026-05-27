Crece la circulación de virus respiratorios y preocupa el avance de la influenza A en la Argentina

Las autoridades sanitarias exigen reforzar las medidas de prevención. El aumento de casos se dio sobre todo en a última semana.

Aumentaron los casos de virus respiratorios en el AMBA.

La circulación de virus respiratorios volvió a mostrar un fuerte incremento en la Argentina , impulsada principalmente por la influenza A(H3N2), según reveló el último informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El reporte sanitario indicó que la positividad de influenza aumentó de manera significativa en apenas una semana, ya que pasó del 33,3% en la semana epidemiológica 18 al 42,2% en la semana 19, lo que encendió las alertas dentro del sistema sanitario nacional.

El informe precisó que el crecimiento de los casos estuvo asociado casi exclusivamente a la circulación de la variante influenza A(H3N2), actualmente predominante en el país.

En paralelo, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbran (ANLIS Malbrán) detectó 11 nuevos casos correspondientes al subclado J.2.4.1 (K) entre las muestras analizadas de pacientes confirmados en semanas anteriores.

Con estos nuevos registros, ya son 194 los casos identificados de este subclado específico. De acuerdo al relevamiento oficial, 161 de esos casos fueron detectados durante el año en curso y representan el 92% de las muestras de H3N2 secuenciadas hasta el momento.

Aunque el virus mantiene presencia en 23 jurisdicciones del país, el informe epidemiológico señaló que actualmente existe una mayor concentración en las regiones del NOA y Centro del país.

Qué recomiendan los especialistas para evitar contagios

Frente al aumento sostenido de casos, las autoridades sanitarias insistieron en reforzar las medidas de prevención para reducir la circulación viral y evitar cuadros graves.

Entre las principales recomendaciones aparece la vacunación antigripal, especialmente en personas consideradas de riesgo.

Además, remarcaron la importancia de acudir rápidamente al médico ante la aparición de fiebre o síntomas gripales.

Las medidas básicas de prevención

El reporte también recordó otras medidas sanitarias básicas para disminuir los contagios:

Permanecer en casa al menos uno o dos días si aparecen síntomas.

Ventilar ambientes cerrados.

Lavarse las manos con frecuencia.

Cubrirse al toser o estornudar utilizando el pliegue del codo.

Utilizar pañuelos descartables.

Las autoridades sanitarias buscan evitar que el incremento de casos derive en complicaciones graves, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.