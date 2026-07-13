Plazo fijo en julio: ¿cuánto tengo que invertir para alcanzar un rendimiento de seis cifras?

La baja de las tasas obliga a destinar un capital cada vez mayor para obtener una ganancia mensual de $100.000 con esta herrmienta

El Banco Nación mantiene diferencias entre la tasa para operaciones en sucursal y las constituidas por canales electrónicos.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las herramientas más elegidas por los ahorristas que buscan obtener rendimientos sin asumir grandes riesgos financieros. Sin embargo, la reducción de las tasas de interés registrada durante los últimos meses hizo que hoy sea necesario inmovilizar un capital mucho más elevado para alcanzar una ganancia mensual de seis cifras.

En julio, quienes constituyan un plazo fijo tradicional en el Banco Nación necesitan invertir millones de pesos para superar los $100.000 de intereses en apenas 30 días. El monto final depende del canal elegido para realizar la operación, ya que la entidad ofrece una tasa diferente para los depósitos realizados por homebanking y para aquellos constituidos de manera presencial en una sucursal.

La diferencia entre ambas alternativas es importante. Mientras el canal electrónico ofrece un mejor rendimiento para incentivar las operaciones digitales , las inversiones en sucursal mantienen una tasa inferior.

Para un plazo fijo tradicional de 30 días en el Banco Nación , un capital de $8.000.000 nos da los siguientes resultados:

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Las tasas que ofrecen los principales bancos

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para los plazos fijos tradicionales, cada entidad define libremente cuánto paga por este tipo de inversiones. Entre los principales nombres, las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos electrónicos a 30 días son:

Banco Provincia: 19,5%

Banco Macro: 19,5%

Banco Nación: 19%

BBVA: 18,75%

Banco Galicia: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco ICBC: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia: 16%

Estas tasas pueden modificarse sin previo aviso, ya que cada banco tiene libertad para actualizarlas. Por eso, antes de constituir un plazo fijo conviene consultar el comparador oficial del Banco Central o el simulador de cada entidad para conocer el rendimiento.

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Conocimientos fundamentales del plazo fijo

El plazo fijo tradicional consiste en depositar una determinada suma de dinero durante un período previamente establecido. Durante ese tiempo, el capital permanece inmovilizado y el banco paga un interés calculado según la tasa vigente al momento de concretar la operación.

En Argentina, el plazo mínimo para este tipo de inversión es de 30 días. Finalizado ese período, el ahorrista puede retirar el dinero junto con los intereses obtenidos o renovar la colocación por un nuevo plazo.

Una de las principales ventajas de esta herramienta es la previsibilidad. Desde el momento en que se constituye el depósito, el inversor conoce exactamente cuánto dinero recibirá al vencimiento. No obstante, el plazo fijo también presenta limitaciones. La más importante es que el dinero no se puede retirar antes del vencimiento. A diferencia de otras alternativas, el capital queda inmovilizado durante todo el período acordado.

Otra cuestión a considerar es la inflación. Cuando el aumento de los precios supera el rendimiento ofrecido por el banco, el poder adquisitivo del dinero invertido disminuye, aun cuando el capital genere intereses. Por eso, muchos especialistas recomiendan comparar el rendimiento del plazo fijo con otras herramientas disponibles en el mercado antes de decidir dónde invertir los ahorros.

Quienes realizan inversiones frecuentes también suelen apoyarse en el simulador oficial del banco antes de confirmar la operación. Esa herramienta permite conocer con precisión cuánto se obtendrá de intereses según el monto invertido, el plazo elegido y el canal para constituir el depósito.