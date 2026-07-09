Plazo fijo: cuánto paga cada banco por invertir $1.000.000 a 30 días y cuáles ofrecen la mejor tasa

Las diferencias entre entidades pueden superar los $5.000 en apenas un mes y el formato digital vuelve a ubicarse por encima de los métodos tradicionales.

Las diferencias entre entidades cobran cada vez más importancia para quienes buscan preservar el rendimiento de sus ahorros.

Las tasas de interés para los plazos fijos a 30 días mantienen diferencias importantes entre las entidades financieras . Mientras los bancos tradicionales ofrecen rendimientos que rondan el promedio del sistema, los bancos digitales y las compañías financieras continúan con tasas más elevadas para atraer nuevos depósitos.

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La brecha entre las entidades con menor y mayor rendimiento puede traducirse en más de $5.200 de diferencia sobre una inversión de $1.000.000 a 30 días. Esa distancia convierte a la elección del banco en un factor determinante para quienes buscan obtener un mayor retorno por sus ahorros.

La mayor parte de los bancos tradicionales mantuvo sin cambios sus tasas durante la última semana. La única modificación importante correspondió a Banco Santander , que elevó su tasa desde el 14,5% hasta el 16%.

Las entidades bancarias de mayor presencia en el país ofrecen rendimientos inferiores a los de las fintech y los bancos digitales, aunque existen diferencias entre cada institución.

Para una colocación de $1 millón a 30 días, estos son los montos que paga cada banco:

Banco Nación: TNA del 19%, con un monto final de $1.015.616

Banco Galicia: TNA del 17,5%, con un monto final de$1.014.384

Banco BBVA: TNA del 18,75%, con un monto final de $1.015.411

Banco Santander: TNA del 16%, con un monto final de $1.013.151

Banco Provincia de Buenos Aires: TNA del 21%, con un monto final de $1.017.260

Banco Macro: TNA del 19,5%, con un monto final de $1.016.027

ICBC Argentina: TNA del 17,2%, con un monto final de $1.014.251

Banco Ciudad: TNA del 17%, con un monto final de $1.014.110.

Banco Credicoop: TNA del 17,5%, con un monto final de $1.014.384

Dentro de este grupo, Banco Provincia de Buenos Aires es una de las entidades tradicionales con mejor rendimiento gracias a una tasa nominal anual del 21%, mientras que Banco Santander permanece entre los bancos con menor retorno para este tipo de inversión.

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Bancos digitales y financieras: cuáles ofrecen los rendimientos más altos

El escenario cambia cuando se analizan los bancos digitales, las entidades regionales y las compañías financieras. En ese segmento se concentran las tasas más elevadas del mercado.

Otras entidades que presentan tasas competitivas son:

Banco Dino: 20%

Banco Mariva: 21%

Banco Meridian: 22,5%

Banco Voii: 22%

Bibank: 21%

Banco Julio: 19%

Banco Masventas: 19%

Banco de Comercio: 19%

Banco de Formosa: 18,5%

Banco del Chubut: 18,5%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%

El relevamiento también refleja una tendencia que se mantiene desde hace varios meses. Los bancos tradicionales redujeron sus tasas en línea con la baja del promedio del sistema financiero, mientras que las entidades digitales continúan ofreciendo rendimientos superiores para captar nuevos clientes mediante la constitución de plazos fijos completamente online.

De acuerdo con los datos difundidos, la tasa promedio del sistema bancario llegó al 49,14% en septiembre de 2025. Desde ese momento comenzó un descenso sostenido hasta ubicarse cerca del 19% durante junio de 2026.