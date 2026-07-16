Plazo fijo en la cuerda floja: cuánto rinden $5.000.000 a 30 días

Las diferencias entre las tasas que ofrecen los bancos vuelven a determinar el rendimiento final de una inversión a un mes.

El Banco Nación mantiene una tasa más alta para los plazos fijos constituidos por canales electrónicos.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las herramientas más utilizadas, por quienes buscan obtener una renta en pesos con un riesgo acotado. Sin embargo, las sucesivas modificaciones en las tasas de interés hicieron que el rendimiento dependa cada vez más de la entidad financiera elegida.

Hoy, una misma inversión puede generar diferencias de varios miles de pesos, según el banco donde se constituya el depósito o por el canal utilizado para realizar la operación.

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo, cada banco quedó habilitado para definir libremente el interés que paga a sus clientes. Como consecuencia, comparar las condiciones antes de invertir se volvió una decisión clave para maximizar la rentabilidad de los ahorros.

Tomando como referencia el simulador oficial del Banco Nación, un depósito de $5.000.000 durante 30 días ofrece dos resultados distintos, según la modalidad elegida.

Quienes constituyen el plazo fijo de manera presencial en una sucursal acceden a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50%. En ese caso, la ganancia obtenida al vencimiento es de $63.698,63, por lo que el inversor recibe un total de $5.063.698,63 entre capital e intereses.

En cambio, quienes realizan la operación mediante home banking obtienen una TNA del 19%. Gracias a esa tasa más elevada, el interés generado alcanza los $78.082,19, llevando el monto total al vencimiento a $5.078.082,19. La diferencia entre ambas modalidades supera los $14.000 por una inversión idéntica.

Si el ahorrista renueva todos los meses el capital junto con los intereses, esa brecha puede ampliarse con el paso del tiempo gracias al efecto de la capitalización mensual.

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Las tasas que ofrecen los principales bancos

Tras la desregulación del mercado de plazos fijos, las entidades financieras empezaron a competir mediante sus propias tasas. Aunque pueden modificarse con frecuencia, el relevamiento más reciente muestra que las principales entidades ofrecen los siguientes rendimientos para depósitos electrónicos a 30 días:

Banco Macro: 19,50% TNA

Banco Nación: 19,00% TNA

BBVA: 18,75% TNA

Banco Galicia: 18,00% TNA

Banco Provincia: 18,00% TNA

Banco Credicoop: 18,00% TNA

ICBC: 18,00% TNA

Banco Santander: 16,00% TNA

Banco Patagonia: 16,00% TNA

Estas diferencias impactan directamente sobre el rendimiento final. En inversiones elevadas, una variación de apenas uno o dos puntos porcentuales puede traducirse en varios miles de pesos adicionales al cabo de un solo mes.

El Banco Central mantiene disponible un comparador oficial, donde los usuarios pueden consultar diariamente las tasas informadas por cada entidad antes de constituir un plazo fijo. Esa herramienta permite conocer cuál ofrece el mayor rendimiento en cada momento y facilita la comparación entre bancos.

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¿Plazo fijo sí o no? Todo lo que tenés que considerar

Más allá del interés que paga cada banco, el plazo fijo presenta ventajas y limitaciones que conviene analizar antes de invertir. Su principal atractivo es la previsibilidad. Desde el momento en que se constituye el depósito, el ahorrista conoce exactamente cuánto dinero recibirá al vencimiento. Esa característica lo convierte en una alternativa elegida por quienes priorizan la seguridad, por encima de la posibilidad de obtener rendimientos más elevados.

Otra ventaja es que no requiere grandes conocimientos financieros. La operatoria puede realizarse en pocos minutos desde el home banking y, en la mayoría de los bancos, el monto mínimo para comenzar a invertir es bajo.

Sin embargo, también existen puntos a considerar. El dinero queda inmovilizado durante todo el plazo pactado y, en caso de necesitar esos fondos antes del vencimiento, no es posible retirarlos sin cancelar la operación en las condiciones previstas por la entidad.

Además, el rendimiento del plazo fijo debe analizarse en relación con la inflación y con otras alternativas de inversión disponibles en el mercado. Si el aumento general de los precios supera la tasa obtenida, el poder adquisitivo del capital puede deteriorarse, aun cuando el depósito haya generado intereses.

Por esa razón, muchos especialistas recomiendan revisar periódicamente las tasas ofrecidas por los bancos y compararlas con la evolución de otras opciones de ahorro antes de decidir dónde colocar el dinero.